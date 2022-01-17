Электрозарядка для авто

В начале 2021 года в Сахалинской области насчитывалось 15 электрических зарядных станций для авто. В конце года их стало 75.

Предприниматели отмечают, что расширению зарядной инфраструктуры способствует поддержка правительства Сахалинской области.

Тариф на электроэнергию для владельцев электрозарядных станций снижен на 30 проц. Субсидирование тарифа в конечном итоге снижает стоимость зарядки электромобилей для автовладельцев. Кроме того, разрабатывается порядок субсидирования предпринимателей в сфере развития электрозарядной инфраструктуры (закупка и установка ЭЗС).

– Сейчас этот бизнес находится в зачаточной стадии, электрозарядки только начинают появляться. Рынок имеет огромный потенциал – количество электромобилей будет расти и это повысит спрос на услуги электрозарядок, – прокомментировал генеральный директор ООО «Электрокар Сахалин» Антон Батюк.

В 2021 году зарядные станции впервые появились не только в Юж­но-Са­­ха­линске, но и в Долинском, Смирныховском, По­ро­найском, Холмском, Корсаковском, Макаровском и Курильском районах. Подробнее ознакомиться с адресами действующих зарядных станций можно на сайте министерства энергетики Сахалинской области.