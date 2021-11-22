Елка желаний. В области стартовала благотворительная акция

Губернатор области поручил провести благотворительные акции «Елка желаний» в каждом районе области.

Во всероссийской акции примут участие малыши и подростки из детских домов, многодетных и малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также тяжелобольные жители области от 3 до 17 и от 60 лет.

Им предлагается написать о своих заветных желаниях в письмах Деду Морозу – сбор заявок ведется до 11 декабря на сайте елкажеланий.рф. Кроме того, в Южно-Сахалинске состоится акция «Городская елка добра».

О своем желании исполнить детскую мечту неравнодушным жителям, общественным организациям и предпринимателям предлагается написать на электронную почту: press@yuzhno-sakh.ru или в whatsapp координаторам проекта от МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» по телефонам: +79147567443, +79241888680.

В ближайшие дни в муниципальных образованиях начнут украшать общественные пространства и обустраивать праздничные площадки городов и сел, сообщает пресс-служба регионального правительства.