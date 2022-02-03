Елочка, прощай! До следующего года…

В минувший понедельник в областном центре приступили к демонтажу большой искусственной ели на площади им. Ленина.

До конца недели здесь уберут и композицию «2022», и ледовые скульптуры. К тому же времени должны завершить демонтаж елок, установленных в районах и селах области.

На территории южно-сахалинского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина «новогодние» ели планируется убрать до конца февраля. При этом ледовые скульптуры останутся, пока будут позволять погодные условия. Катки также будут работать до наступления оттепелей.

Засохшие хвойные после уборки отвезут на переработку в учреждения службы исполнения наказаний.

В январе была объявлена эколого-просветительская акция «Вторая жизнь елки». Ее инициировало региональное министерство экологии. В ведомстве сообщили, что планировалось собирать засохшие деревца на отведенных площадках, а затем их перерабатывать. К сожалению, эта инициатива сорвалась по объективным причинам – ее помешал провести снежный трехдневный циклон. Не получилось своевременно расчистить от сугробов площадки, выделенные для сбора отстоявших новогодний караул елок. Все силы были брошены на масштабную борьбу со снегом на генеральных направлениях. Да и сами горожане не имели возможности добраться до площадок и оставляли деревца рядом с мусорными контейнерами.

– Тем не менее радует, что наш призыв был услышан, – сообщили в мин­экологии. – Нашлось немало желающих поучаствовать в акции «Вторая жизнь елки».

Планировалось, что засохшие деревца пойдут на переработку – могут быть использованы в качестве мульчи для удобрения почвы. На будущее мы проработаем возможность их сбора по дворам.

Николай ПИТЕРСКИЙ.