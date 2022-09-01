Ему было 25, когда пришла Победа

Мне посчастливилось работать с настоящими фронтовиками. Многих знал лично, о них писал очерки в газеты «Красное знамя» и «Молодая гвардия». Хочу отметить, скромные люди никогда не кичились своими боевыми наградами и подвигами на полях войны. А то, что они совершили, и есть Великий подвиг.

2 сентября 1945-го бывший матрос Александровского морского торгового порта Леонид Дорошенко был удостоен ордена Красной Звезды. В наградном листе гвардии майора, помощника командира штаба 56-го стрелкового корпуса Дорошенко написано: «При прорыве приграничной полосы и Харамитогского укрепрайона выполнял ряд боевых заданий, связанных с риском для жизни, лично входил в связь с войсками, благодаря чему командир стрелкового корпуса непрерывно влиял на ход боя». Это был пятый боевой орден 25-летнего воина.

Первый орден Красной Звезды он получил в декабре 1941-го за участие в боях на Юго-Западном фронте. Во втором полугодии 1942-го в его фронтовой биографии уже значился Степной фронт, а далее Второй Украинский, где Леонид воевал в составе Черноморской группы. Там храбрость и мужество бойца были отмечены двумя орденами – Красного Знамени и Великой Отечественной войны I степени.

Леонид Макарович Дорошенко родился в 1920 году в украинском селе Шиндеровке Киевской области. До войны жил в нашем городе и в апреле 1940-го Александровский горвоенкомат призвал его в ряды Красной Армии.

Вот что запомнилось ветерану Александровского порта с более чем 50-летним стажем Ивану Дмитриевичу Михееву:

– Работал я тогда на катере «Шмидт», и Леня Дорошенко, невысокого росточка паренек, был у меня матросом. Когда началась война, он сразу ушел на фронт. У меня тогда, по приказу Сталина, была бронь…

В сентябре 1943 года на гимнастерке Леонида появилась медаль «За оборону Кавказа». Участвуя в военных действиях, он не избежал ранений, и легкие осколочные в левую руку и пулевое в обе ноги «прилетели» как «награды» от фашистов.

И вот долгожданный победный май! Но не освобождены до конца от японских милитаристов исконно русские земли. И боевой путь комсомольца Леонида Дорошенко пролег на Южный Сахалин и также был сопряжен с мужеством и героизмом.

Этот матрос Александровского торгового порта стал гордостью сахалинского комсомола. Земляки восхищались его подвигами на фронтах войны и наградами. Но не стало комсомола, и со временем имя героя забылось. Сейчас у нас вряд ли кто знает о кавалере пяти орденов и медалей! И это очень плохо. В канун 77-й годовщины нашей второй победы мне хочется хотя бы несколькими строками вернуть из безвестности это имя.

Василий Логвинов, г. Александровск-Сахалинский.