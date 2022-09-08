Ему уступил Фархутдинов. Как выбирали Федорова

6 сентября 1939 года в Якутии родился Валентин Петрович Федоров. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, народный депутат РСФСР, член союзов писателей и журналистов России. В историю он вошел как первый губернатор – и на наших островах, и в постсоветской России. С его именем связано становление крупных нефтегазовых проектов на Сахалине, он привнес в островную экономику новые формы хозяйствования.

18 апреля 1990 года на утреннем заседании сессии Сахалинского областного совета народных депутатов председатель Анатолий Аксенов предложил собранию кандидатуры на должность председателя Сахалинского облисполкома. Совет должен был сделать выбор между народным депутатом РСФСФ Валентином Федоровым и двумя областными парламентариями: председателем Невельского горис­полкома Игорем Фархутдиновым и Борисом Горкуновым, директором совхоза «Южно-Сахалинский». После программной речи Федорова соперники отказались от участия в выборах. В итоге Федорова избрали председателем облисполкома 87 из 97 областных депутатов.

Валентин Федоров резко критиковал программу Явлинского «500 дней». В статье «Не пятьсот дней, а пятьсот недель», опубликованной в «Советском Сахалине» 30 марта 1991 года, областной руководитель назвал три принципа своей концепции перехода к рыночной экономике.

Во-первых, Федоров считал, что следует продолжить создание условий для появления и наращивания параллельной структуры хозяйства. Эту структуру он именовал «тремя Ф»: формы, фирмы и фермы. Во-вторых, он полагал, что демонтаж советской хозяйственной системы нужно проводить осторожно, постепенно освобождая предприятия от административных оков. И призывал не торопиться признавать советские предприятия убыточными и закрывать их. В-третьих, Федоров утверждал, что развитие экономики России должно идти за счет внутренних, а не иностранных источников: «Нам надо создать сначала рыночную экономику в полузакрытом варианте, а затем уже открыть ее для мировой конкуренции».

Валентин Петрович был ярым противником территориальных уступок в Курильском вопросе.

Выступая на митинге на площади Победы в областном центре в начале октября 1991 года, Федоров сказал: «Наши новые деятели на словах отвергают сделку продажи южных Курил, но подоплека действий имеет экономическую суть. Я хочу сказать дилетантам в российском руководстве: если вы и дальше будете вести дела так же бездарно, как вы это делаете, начиная с прихода к власти весной 1990 года, то восстановления величия России придется долго ждать».

14 октября 1991 года Федоров издал постановление, которым утвердил название должности первого лица исполнительной власти региона – губернатор.

В апреле 1993 года Валентин Федоров подал заявление об уходе с губернаторского поста. Его отставку утвердил президент России Борис Ельцин.

Впоследствии работал замминистра экономики РФ, председателем правительства Республики Саха (Якутия), заместителем директора института Европы Российской академии наук.

Валентин Петрович скончался 12 января 2021 года в Москве.