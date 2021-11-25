Ему вернут крылья, но не для полета. Военный самолет избежал участи стать грудой металлолома

В истории необычного южно-сахалинского экспоната под открытым небом начался новый этап. Его можно назвать оптимистичным – объект все-таки сохранят для потомков, а несколько лет его существование было под вопросом. Речь об истребителе-перехватчике Су-15, стоявшем в областном центре на постаменте возле Дома офицеров.

В свое время боевой самолет входил в состав истребительного полка в селе Сокол Долинского района, а к Дому офицеров был поставлен как образец военной техники, исправно охранявшей мирное небо. Так Су-15 стал одной из достопримечательностей Южно-Сахалинска.

Он был частью экспозиции военной техники из артиллерийских и зенитных орудий, танка, бронемашин. Специальную площадку там обустроили еще в честь 40-летия Великой Победы. Но чуть меньше 10 лет назад этот строй распался – три пушки и танк, принимавшие участие в наступательных операциях на островах, переместили к мемориалу Славы. Там создали новую экспозицию, посвященную освобождению Южного Сахалина и Курил. Остальные образцы техники установили рядом со штабом армейского корпуса.

А вот самолету места не нашлось. Он остался на постаменте, а потом лишился и его. Ведь было принято решение снести Дом офицеров и использовать его территорию под другие цели. Что делать с Су-15, никто не знал. Военные его сняли со своего баланса. А тут вандалы. Разбили остекление кабины летчика, сняли дюралевую обшивку и запчасти.

И вот, наконец, «звезды сошлись» – с неделю назад у самолета сняли хвост (крылья отделили еще раньше), погрузили на трал и отвезли в парк «Патриот» на аэродром «Пушистый». Помогли военные и региональное отделение Поискового движения России. На новом месте истребитель, по крайней мере, защищен от вандалов, и можно спокойно подумать о его реставрации.

Новому хозяину предстоит решить вопрос с запчастями и недостающей обшивкой. Содействие обещает руководитель областного министерства культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

Уже известно, что обновленный Су-15 будет стоять не на постаменте, а на небольших подставках. Ему скорее всего вернут прежний вид – серебристый окрас фюзеляжа, бортовой номер 40, написанный красным.

По словам Артема Бандуры, руководителя сахалинского подразделения Поискового движения России, при необходимости можно будет обратиться к специалистам авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где выпускали этот истребитель-перехватчик, или же к их коллегам с завода «Сокол» в Нижнем Новгороде.

Эвакуированный Су-15 не первый «старичок», нашедший приют на «Пушистом». Помимо него здесь имеется укомплектованный Ан-2 и истребитель МиГ-15, летавший ранее на Курилах. Он тоже нуждается в реставрации.

Владимир ПАВЛОВ.