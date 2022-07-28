Ему звезда упала на ладошку

Творчество островного барда Сергея Хана многоликое и многолетнее. В 1970-х интеллигентный юноша-романтик с красивым тембром голоса ярко заявил о себе на одном из областных фестивалей. Он исполнил «Песню желаний» («Мне звезда упала на ладошку») Александра Дольского.

Этот «звездный» старт во многом предопределил творческий путь Сергея, выпускника Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта. Работая в сфере автоматики, телемеханики и связи, он успевал глубоко и увлеченно постигать мир авторской песни. В этом ему помогало общение с мэтрами – Евгением Клячкиным, Сергеем Никитиным, Олегом Митяевым, Александром Мирзояном, Виктором Берковским, Александром Розенбаумом и другими.

У Сергея Хана появились и свои композиции. Он исполнял их под гитару с особой душевной интонацией, пленяющей слушателей. Инженер стал обладателем гран-при областного конкурса бардовской песни и высшей награды аналогичного дальневосточного фестиваля «Приморские струны». Он – лауреат многих всесоюзных, всероссийских и региональных конкурсов. Его очень тепло принимали слушатели в Китае и Республике Корее.

Сергей Хан – признанный лидер бардовского движения на островах, член жюри фестивалей, инициатор создания региональной лаборатории авторской песни. Многие годы она объединяла в музыкальный союз друзей-единомышленников разных возрастов и профессий. В творческой мастерской в особой атмосфере искренности и романтики слушали и оценивали новые работы друг друга, организовывали областные фестивали. И хотя в последнее время лаборатория не действует, к Сергею по-прежнему обращаются начинающие авторы (знакомые его знакомых и не только) со своими стихотворными текстами и композициями. Советы, оценки, подсказки музыканта для них очень значимы.

В репертуаре барда много хороших песен. Есть и посвящения родному острову, ведь для него он – лучшее место на свете, а все земляки – родные люди.

Сегодня в проекте мы представляем композицию «Сахалин», написанную и исполняемую Сергеем Ханом на слова невельчанина Сергея Теплова.

– В 1980-х этот рыбак напевал стихотворный текст на свой лад, но как-то заунывно и невыразительно, – рассказал бард. – Потом Теплов пропал с горизонта. Лет десять назад я рылся в бумагах и нашел текст Сереги, которого уже не было на свете. Не было и музыки к его «Сахалину». Я посидел, сделал свой вариант. Старался, чтобы песня получилась и пошла к людям. Рад, что она живет…

В творчестве Сергея Хана гармонично сочетаются образность текста, красивые мелодии и мягкий задушевный голос исполнителя. В его подаче каждая песня, как стрела Амура, летит от сердца к сердцу с искренней любовью к людям и родным островам.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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