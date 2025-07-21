Энергетики Сахалина впервые провели конкурс профмастерства ремонтников ЛЭП

Мероприятие собрало мастеров и электромонтёров пяти подразделений «Сахалинэнерго». Команды демонстрировали не только технические навыки, но и способность действовать сообща, эффективно решая поставленные задачи.

Программа конкурса состояла из нескольких этапов, охватывающих как практику, так и теорию: проверку знаний нормативной документации, спасение пострадавших от удара электрическим током, монтаж концевой кабельной муфты на кабельной линии и др.

Первое место завоевала команда Западного базового сетевого района из Углегорска. Серебряные медали получили представители Восточного базового сетевого района из Поронайска, а бронзовые награды — команда Юго-Западного базового сетевого района из Холмска.

Генеральный директор «Сахалинэнерго» Павел Яковлев подчеркнул, что конкуренция подобного уровня важна для повышения уровня квалификации специалистов и укрепления корпоративного духа.

Наталья ДЕСЯТОВА.