Энергия, драйв, оптимизм…

Авторской песне «Сахалин», с которой мы сегодня знакомим читателей, уже тринадцать лет. Написал её выпускник Холмской мореходки, профессиональный механизатор морских портовых работ Василий Николаев. Вот что он рассказал о предыстории этого события.

– Одно время в море матросом ходил. Когда на баке судна (носовой части. – Прим. ред.) встречаешь восход солнца, то и сахалинские сопки, и Курильская гряда со стороны моря смотрятся как сказка. Все эти впечатления однажды сплелись в произведение: возникли стихи и мелодия для шестиструнной гитары. Я пел «Сахалин» друзьям, родным, знакомым и незнакомым людям. Им нравилось.

Нет, в музыкальной школе не учился. Но у нас, мальчишек конца 1960-х, гитара была уличным увлечением и очень хорошим развлечением. Все любили музыку. Наверное, каждый второй мог обращаться с гитарой. В нашей сельской Правдинской школе создали три ансамбля. Не только старшеклассники, но и ребята младше нас тоже играли.

Самодеятельность в клубе была. На вечера отдыха в Правду приезжали курсанты мореходки. В спортзале ставили аппаратуру, и танцы проходили под живую музыку. Мы с открытыми ртами всё это ловили. Потом и сами играли в клубе на вечерах. Взрослые стали приглашать наш ансамбль на свои праздники… Бывало и так: приходим к ним, а добровольные народные дружинники на входе не пускают. «Вы куда? Тут взрослые». Объясняли, что мы музыканты, и слышали в ответ: «Ну, проходите». В школе нас отчихвостили, так как не приветствовали подобные вечерние занятия.

Как рассказал Василий Николаев, он играл в ансамбле и в армии, и в Сахалинском мореходном училище, и позже – на вечерах и свадьбах. Сочинял лирические песни, правда, на широкую аудиторию вышел пока лишь «Сахалин».

– Мне нравится нырять с аквалангом и заниматься музыкой в свободное от работы время. Люблю это дело. У меня есть аппаратура (комплекс «Ямаха»), ноутбук, могу озвучить даже большой зал. Иногда провожу вечера для близкого круга. Сейчас, когда идёт СВО, мы ведём себя сдержанно, не хочется выплёскивать веселье. Придержим его до победы.

Вот такой он, автор-исполнитель, индивидуальный предприниматель и романтик из села Правда Холмского района.

Людмила Степанец.