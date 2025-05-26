Энтузиаст из Краснодара пишет историю Корсакова по материалам «Советского Сахалина»

В одном из городских Telegram-каналов Корсакова мы обнаружили уникального читателя «Советского Сахалина» — Альберта Аминова. Он публикует на канале заметки об истории города-порта из номеров газеты разных лет. Его увлечение превратилось в масштабный проект по исследованию прошлого Корсакова.

Альберт родился и вырос в Корсакове. По образованию учитель химии и биологии (окончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт), но большую часть жизни проработал следователем и экспертом-криминалистом. После выхода на пенсию живёт в Краснодаре и полностью погрузился в изучение истории родного города.

По словам Альберта, его семья читает «Советский Сахалин» с 1980-х годов. И для него газета стала основным источником информации о развитии области. В 2018-м он обнаружил архив газеты на популярном торрент-трекере, а затем перешёл на сайт областной библиотеки. За несколько лет добрался до номеров 1970-х годов, тщательно изучая каждый выпуск.

– «Советский Сахалин» — это единственный доступный источник, где зафиксирована вся история островного региона прошлого века. Приходится перерывать тонны информации, но находки стоят того. Например, нам теперь точно известно, когда открылся и начал работать парк в Корсакове. Этого не знали даже работники парка, – рассказывает Альберт.

Краевед намерен написать подробную историю Корсакова. За ближайшие пять лет он планирует охватить публикации «Советского Сахалина» до 2000-х годов. После этого, по его словам, поиск информации станет проще благодаря развитию интернета.

Альберт уже доработал страницу о Корсакове в одной из крупнейших энциклопедий в сети, с нуля создал раздел «История Корсакова». Кроме того, ведёт свой Telegram-канал, где публикует интересные факты и статьи из архивов газеты «Советский Сахалин».

Елена КУЛИКОВА.