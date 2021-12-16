Еще 130 семей в Южно-Сахалинске стали новоселами

Ключи от квартир в современной многоэтажке на улице Кацева, 1 получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Новоселов поздравили председатель областного правительства Алексей Белик и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

– Хочется пожелать, чтобы в ваших новых квартирах царили уют, тепло, благополучие и гармония, – обратился к новоселам Алексей Белик. – В Сахалинской области запущена новая программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Реализуем её в тесном сотрудничестве с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В ближайшие годы ключи от новых квартир должны получить более 29 тысяч сахалинцев и курильчан.

– Буквально вчера Президент Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране начинается новый этап переселения из ветхого и аварийного жилья. На Сахалине к этой работе уже приступили. Сегодня мы можем говорить о её первых результатах, – отметил Константин Цицин.

Строительство этой многоэтажки началось в мае прошлого года. В доме 28 однокомнатных, 62 двухкомнатных, 32 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных квартир.

Во дворе обустроены спортивная площадка, зона воркаута и поле для мини-футбола. Заниматься спортом здесь могут не только жители дома, но и все желающие.

Сахалинская область одной из первых в России выполнила программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В ближайшую пятилетку ключи от комфортных квартир должны получить почти 29 тысяч сахалинцев и курильчан, сообщает пресс-служба регионального правительства.