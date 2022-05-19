Еще как приземлили… Так в Невельске в прямом и переносном смысле поступили с памятным знаком первому летчику-космонавту планеты Юрию Гагарину

В июне будет год, как на въезде в этот город-порт снесли многометровую стелу с барельефом пионера космоса. Даже некая печальная символичность усматривается в этом действии: первоначально (судя по публикации в местной газете «Ленинец» за 24.06.1971 года) памятник установили в пионерском лагере «Спутник» (с. Лопатино Невельского района) к 10-летию полета Гагарина. Затем стелу перевезли в райцентр. А снесли ровно через полвека, когда весь мир отмечал 60-летие великого подвига Героя Советского Союза.

Устная команда вице-мэра городского округа, отданная руководству ООО «Спецстрой» на «спецснос» стелы, оказалась выше всех моральных и мемориальных моментов. Еще бы! Чиновнику, видимо, хотелось порадеть местным предпринимателям, которым на въезде в город требовалась площадка для мобильной газовой автозаправочной станции.

Так барельеф Юрию Гагарину с обломками плиты оказался на свалке истории – на берегу речки Ловецкая, где его и обнаружили возмущенные горожане. У них-то было совсем иное отношение к этой реликвии. Представьте себе, в 1978 году невельчане своими силами даже реставрировали стелу!

И вообще они любили ее и воспринимали как визитную карточку города. Водители, спустившись с перевала и завидев словно уходящую в небо вершину стелы, радовались встрече с Невельском. А покидавшие город пассажиры, глядя на образ космонавта, мысленно повторяли его знаменитое «Поехали!», разумеется, применительно к себе.

Скандал, который потряс всю область, привлек внимание прокуратуры, следственных органов, руководства региона. Дурная весть из Невельска докатилась до главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который стал метать громы и молнии по поводу не­уважительного отношения к памяти о первом космонавте планеты.

Губернатор Валерий Лимаренко распорядился: мэрии городского округа в срок до 1 сентября 2021 года установить стелу в центре Невельска, в достойном месте. Место нашли – рядом с историко-краеведческим музеем. Но поскольку от стелы остались одни лишь куски бетона, с ней решили не заморачиваться. Хотя местные предприниматели готовы были оплатить воссоздание памятника. Но сроки поджимали, предстояло отчитаться о «работе над ошибками». В итоге ее свели к тому, что ограничились установкой на постамент барельефа.

Причем похоже, что его реконструкцию заменили новой отливкой. Визуальное сравнение прежней работы с нынешней обнаруживает и слегка видоизмененный образ летчика-космонавта, и недостающие детали скафандра и гермошлема. Последний в нижней своей части больше напоминает поддерживающий голову ортопедический воротник Шанца.

Конечно, это субъективное мнение, но прежний барельеф не вызывал таких ассоциаций. А ведь, по мнению заслуженного художника РФ, известного скульптора Александра Рожникова, эта профессиональная работа заслуживала того, чтобы спасти ее от разрушения. Но горожане получили то, что получили – не взмывающую полетную стелу, а нечто похожее на приземленный новодел. Словом, спустили Гагарина с небес на землю да еще спрятали за угол, установив барельеф в торце здания историко-краеведческого музея.

Когда в Невельск приезжают гости, случается, они спрашивают у горожан: «Куда у вас Гагарин пере­ехал?». А те в ответ пожимают плечами, потому что за угол музея не заворачивали, а с центральной улицы барельеф не видно.

В отношении вице-мэра было возбуждено уголовное дело по ст. 19.1 (самоуправство). Заводилось уголовное дело и по факту уничтожения или повреждения объекта культурного наследия.

Но в ходе разбирательства выяснилось, что скульптура не была муниципальной собственностью и в реестре как объект культурного наследия не значилась. К тому же в 2021 году обнаружилось, что стелу якобы еще в 2007-м подпортило невельское землетрясение и она 14 лет находилась в аварийном состоянии. Причем как раз на той площадке, которая так подходит для станции мобильной газовой заправки автомобилей.

В общем, местная достопримечательность оказалась сама во всем «виноватая», а чиновники лишь указали ей верный путь на свалку истории. Оттого их и не наказали. Кстати, кое-кто из невельчан предполагает (и, возможно, не без оснований), что с появлением новодела старый образец где-то упокоился. Только на этот раз подальше от людских глаз…

Что и говорить, история вышла некрасивая, скандальная. Похоже, чиновники уверены, что поставили в ней жирную точку. Но горожане могут превратить ее в запятую. Если все же захотят и настоят на том, чтобы вернуть на стелу барельеф первому космонавту планеты, как изначально замысливал эту композицию автор.

Людмила НИКОЛАЕВА.

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