Еще один бой ветерана. 93-летнего участника Великой Отечественной войны ожидает судебное разбирательство

Спустя 75 лет после трагических для страны событий, о которых нынешние школьники узнают в основном только из учебников, Вячеславу Семенову пришлось вновь вступить в бой. Теперь уже с собственной дочерью.

Дед воевал, а внук «откосил»

В свои четырнадцать Вячеслав точно знал, что ему надо делать. Конечно же, спешить на фронт! Окончив досрочно семь классов и прибавив себе два года, он прошел всеобщее военное обучение и написал заявление в Тымовский райвоенкомат.

Поскольку парень мечтал воевать на море, ему удалось попасть в военно-морскую школу Тихоокеанского флота. Через полтора года он получил направление в 456-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 97-й дивизии ПВО, дислоцированный в Александровске-Сахалинском.

В первый день войны с Японией молодой разведчик зенитной артиллерии был ранен. Однако продолжал участвовать в боевых действиях. В числе военных наград Вячеслава Семенова – медаль «За победу над Японией», знак министерства обороны СССР «Отличный разведчик».

И даже когда закончилась война, Вячеслав Федорович и не думал прикрываться формулировками типа «не годен по состоянию здоровья». Раненый глаз периодически приходилось лечить, но еще более восьми лет он продолжал служить в штабе дивизии в Хабаровске. И только операция, связанная с удалением глаза, все-таки отправила ветерана в запас.

– А мой внук от армии «откосил», – с горечью говорит Вячеслав Федорович. – Учился в институте, но диплома не получил. Сейчас нигде не работает.

Удар с тыла

Вернувшись в гражданскую жизнь, Вячеслав Федорович получил назначение в село Анучино, расположенное в центре Приморского края. С десяток лет проработал здесь помощником директора школы-интерната. Но все-таки вернулся на Сахалин. Ему было уже около тридцати, когда он вновь сел за парту. Успешно окончил школу, затем – лесотехникум в Южно-Сахалинске и, уже будучи дипломированным специалистом, возглавил учебный лесоучасток.

Затем снова отправился учиться, на этот раз во Владивосток. Поступил в Дальневосточный государственный технический университет на отделение «промышленное и гражданское строительство». Здесь он окончательно определился с будущей профессией.

В строительной отрасли Сахалина Вячеслав Федорович проработал более трех десятков лет, свыше двадцати из них был начальником стройуправления. Под его руководством в регионе построено более трехсот новых объектов, реконструировано свыше тысячи. И к военным у него прибавился ряд трудовых наград.

Была у Вячеслава Федоровича и семья – жена, двое дочерей. В них он, что называется, души не чаял. Потом жена умерла. В их просторной трехкомнатной квартире остались младшая дочь с сыном. Сейчас его вторая гражданская супруга Анастасия Васильева рассказывает так:

– Он для них делал все, помогал и детям, и внукам на протяжении всей своей жизни. Даже кредиты помогал младшей дочери выплачивать. Хотя в это время у нее уже был взрослый сын.

И вот теперь, получив уведомление от дочери и внука о намерении продать свои доли в их общей квартире, бывший фронтовик растерялся. Это ведь только для военной операции может быть хорош удар с тыла. От своих такого никогда не ждешь.

Восемь ступенек

Старшая дочь Семеновых довольно быстро отделилась от родителей, жила с мужем и маленькой дочкой в малосемейной квартире. Когда молодая семья переселилась в новую двухкомнатную квартиру, отец выкупил у дочери ее малогабаритку. Как потом окажется, не зря.

А вот младшая дочь и по сей день вместе со своим взрослым сыном живет в родительской трехкомнатной квартире. Будучи прописанной здесь на момент приватизации, она вместе с матерью и отцом получила в ней свою долю. Кроме того, четвертую долю оформила на своего сына – внука Семеновых. Таким образом, квартира была поделена на четыре равные доли. Сейчас Вячеслав Федорович, ссылаясь на консультацию юриста, говорит, что в квартире должны были быть выделены только три доли, и одну из них дочь должна была получить вместе с сыном.

После смерти жены ее долю в квартире разделили ветеран и две их дочери. Так что теперь в этой квартире появился еще один собственник – старшая дочь с долей в пять квадратных метров. Обе женщины хотят продать свои доли – старшая дочь рассчитывает получить 560 тыс. рублей, младшая дочь за 20 квадратных метров – 1,5 млн рублей. В такую же сумму оценивает свои 15 квадратов внук.

– Да у меня и денег таких нет! – восклицает ветеран.

Дочерям он предложил жить вместе в трехкомнатной квартире. Внуку дед готов отдать свою малосемейку. Но сестры не согласились, мол, не уживутся под одной крышей. И сделали отцу встречное предложение – продать квартиру целиком и разделить деньги.

Возможно, Вячеслав Федорович и принял бы это предложение, если бы мог сам жить в собственной малосемейной квартире. Но там, как он рассказывает, чтобы подойти к дому, надо преодолеть восемь ступенек: дом окружен возвышенностями. И поручней у лестницы нет. А 93-летний ветеран не так давно перенес инсульт.

– Где же я буду жить? – вопрошает Вячеслав Федорович. – Снова на даче?

Железная печь, покой и грусть

К спартанской жизни Вячеславу Федоровичу не привыкать. Когда родители привезли его, пятилетнего, и девятилетнего брата на Сахалин, жить семье поначалу пришлось в конюшне вместе с лошадьми. Железная печка, деревянные настилы – вот и все благоустройство. Это был маленький поселок без названия. Просто 23-й километр по направлению к Александровску-Сахалинскому.

Дачный домик, в который несколько лет назад его вынудила переселиться младшая дочь, по сравнению с детскими воспоминаниями просто рай. Та же железная печка, но как уютно без ссор и беспочвенных обвинений! Хотя иногда грустно и одиноко.

Семью и квартиру Вячеславу Федоровичу пришлось покинуть в обмен на то, что младшая дочь заберет из полиции заявление на отца о якобы устроенном им дебоше.

На самом деле, как утверждает ветеран, бесконечные ссоры устраивала она сама вместе со своим гражданским ныне покойным мужем.

– А ведь я его сам привез, – сокрушается Вячеслав Федорович, – себе на голову.

Младшая дочь училась в Москве. Вернувшись домой, рассказала отцу, что полюбила кубинца. Вячеслав Федорович, недолго думая, поехал за парнем. Встретил его в Туле, где он проходил практику, купил билеты и привез возлюбленного дочери в свой дом. Позже выяснилось, что у него на Кубе жена и трое детей…

После пяти лет дачного уединения Вячеслав Федорович перебрался к своей гражданской жене Анастасии Александровне. И с тех пор на сердце стало спокойнее и теплее.

В срок до…

– Так почему бы вам не остаться у своей супруги? – спрашиваю у ветерана.

– Здесь мне срок дали – до апреля, – слышу неожиданный ответ.

Анастасия Александровна подтвердила, что считает правильным, чтобы Вячеслав Федорович вернулся в свою трехкомнатную квартиру. Все это время и она сама заботилась о ветеране, и ее дочь помогала – сопровождала его на операцию в Хабаровск. И вот пришел день, когда дети задали ей вопрос: «Мама, а зачем тебе это нужно?».

– Все, что у него есть – малосемейку, дачу, долю в трехкомнатной квартире, – он завещал родным дочерям и внукам, – рассуждает Анастасия Александровна. – Думаю, они и должны теперь позаботиться о нем.

Сейчас Вячеслав Федорович надеется, что ему удастся вернуть через суд незаконно, с его точки зрения, приватизированные младшей дочерью и внуком доли. Либо добиться мирового соглашения с тем, чтобы квартиру не продавать, а по-семейному распределить между собой жилые квадраты.

Есть и еще одна надежда, потаенная, – на взаимопонимание и душевную теплоту.

Марина ПОПОВА.

(Все имена и фамилии в этой истории изменены).