Еще один бювет с синегорской минеральной водой откроется в Южно-Сахалинске

Эффектное строение с зеркальными стенами разместилось у центрального входа в городской парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске, поблизости от необычного и масштабного здания нового центра водных видов спорта «Волна».

У входа в этот зеркальный павильон строители укладывают тротуарную плитку, благоустраивают прилегающую территорию и ведут внутреннюю отделку объекта. Когда планируется завершить эту работу? Рабочие обещают управиться до Нового года.

В мэрии областного центра сообщили, что в бювете все желающие будут дегустировать уникальную синегорскую минеральную воду, обладающую целебными свойствами. Это ещё не всё. Проектом предусмотрено арт-пространство для проведения художественных выставок и творческих встреч.

Это уже третий по счёту бювет в черте города. Первый открылся в декабре 2023-го у нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Другой с «минералкой» открылся в начале августа в фойе санатория «Синегорские минеральные воды». Здесь посетителям предлагают продегустировать природную воду трёх видов. Причём одна уникальная, содержит мышьяковистую кислоту. Таких месторождений в мире только четыре.

Ещё один, четвёртый, расположится у сахалинского ботанического сада как важный компонент южной входной группы «Горного воздуха». Последний объект сейчас на стадии проектирования. Проектировщик – компания «Concrete Jungle» из Владивостока.

Между прочим, компания известна своим креативным подходом к различным архитектурным решениям. На Сахалине есть ряд объектов, где в этом можно убедиться. Например, это набережная реки Рогатки, получившая название «Рябиновая»…

Углекислые гидрокарбонатнохлоридные, мышьяковистые, высокоминерализованные воды содержат более 20 ценных элементов и химических соединений: углекислоту, хлор, йод, калий, натрий, гидрокарбонаты, бром, бор, кремниевую кислоту…

Специалисты подтверждают терапевтический эффект от их применения. Воды способствуют изменению энергетического потенциала клеток, повышению устойчивости их к различным воздействиям, стимулированию крове­творения, а также улучшению функций сердечно-сосудистой системы, желудка, кишечника и иммунной системы.

Вообще идея с развитием сети бюветов островных минеральных вод активно поддерживается властями региона. Она органично вписывается в концепцию Южно-Сахалинска как города-курорта.

– Уникальное месторождение синегорской минеральной воды более сорока лет было доступно только гостям санатория. Теперь её смогут использовать все желающие. Я поставил задачу сделать санаторно-курортное лечение в регионе более доступным, – отметил Валерий Лимаренко на открытии бювета.

Есть предложение

Представленные в бюветах воды отнюдь не отражают картину во всей полноте, ведь островной регион богат целебными источниками. Несколько лет назад увидела свет коллективная монография «Гидроминеральные ресурсы острова Сахалин», составленная учёными СахГУ под общей редакцией В. А. Сахарова. В ней указаны «адреса» месторождений в 13 районах Сахалина. И это ещё без учёта богатейших ресурсов Курил!

Из самых известных, пожалуй, можно назвать месторождение Топольное в Смирныховском районе, где добывают из недр земли ту самую «Сахалинскую» минералку, а также месторождение в Анивском районе, где в своё время добывали солоноватую и полезную «Анивскую» минеральную воду…

Вот бы в перспективе создать этакий царь-бювет, в котором были бы представлены воды источников из разных районов области! Каждый мог бы попробовать, сравнить, выбрать именно ту живую воду, которая поможет с поправкой его индивидуального здоровья.

И ещё одна мысль вслух. В начале октября комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации объявил о проведении в 2025 году конкурса качества воды и безалкогольной продукции «Росглаввода – главная вода России». Этот конкурс – часть стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ, рассчитанной до 2030 года. Он проводится уже не первый год, призван стимулировать производителей к созданию высококачественной продукции. Победителям присваивают награды: «Росглаввода — знак качества» и «Росглаввода — выбор потребителя». Производители, получившие пять и более золотых наград, получают право нанести знак качества на свою продукцию. Есть шанс попасть в число номинантов.

В истории сахалинских вод уже бывали минуты славы: в 2000 году минералка с Топольного месторождения завоевала серебряную медаль на конкурсе в Южно-Сахалинске, а позже неоднократно была удостоена большой золотой медали на Приамурской торгово-промышленной ярмарке в Хабаровске в номинации «Продовольственные товары». Минералка из Смирныховского района отмечена многочисленными дипломами и грамотами. Ничего не мешает и сегодня «тряхнуть стариной» и напомнить о себе на всю Россию!

Семён РЕЧКИН.