Еще один зеленый островок. Новый Сквер памяти защитников правопорядка ждет комплексное озеленение

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание со специалистами профильных департаментов.

Посещая новый городской объект, градоначальник поставил задачу — проработать ландшафтные решения и завершить мероприятия по озеленению до конца июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Основные работы по благоустройству общественного пространства, расположенного в районе площади Победы, выполнены в конце прошлого года. Здесь проложены пешеходные дорожки, смонтировано освещение, установлены скамейки и др.

– Важно, чтобы сквер имел достойное оформление. В том числе красиво будут смотреться цветущие деревья, многолетние растения. Эту работу необходимо выполнить максимально качественно. Тогда общественное пространство приобретет завершенный вид, будет радовать горожан и гостей Южно-Сахалинска, – отметил Сергей Надсадин.

Как уже сообщалось, одними из инициаторов создания сквера рядом с бывшей школой милиции выступили сотрудники УМВД России по Сахалинской области. Здесь регулярно проходят значимые мероприятия, в том числе с участием ветеранов МВД и общественных организаций.