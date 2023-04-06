Еще одна стройка. На днях здесь побывал с проверкой мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин

Глава областного центра проинспектировал строительство газовой котельной на улице Больничной.

Областной центр развивается, застраиваются все новые планировочные районы, которые необходимо обеспечивать теплом. Решить эту задачу городская администрация рассчитывает за счет новой котельной. Она даст возможность значительно снизить нагрузку на тепловые сети и обеспечит теплом более 11 тыс. горожан.

В феврале прошлого года между мэрией и ООО «РИР-Сахалин» было подписано концессионное соглашение о строительстве газовой котельной мощностью 60 МВт. Подрядчиком выступило ООО «Модульные котельные системы».

Блочно-модульная конструкция значительно сокращает сроки строительства объекта. Грамотно разработанный график строительно-монтажных работ позволяет подрядчику выдерживать оптимальный ритм возведения важного для города объекта. На сегодняшний день на стройплощадке завершены работы нулевого цикла: обустроены фундамент под здание котельной и цоколь для дымовой трубы, завершен также монтаж топливных резервуаров. Сейчас идет прокладка инженерных сетей, обеспечивающих водоснабжение котельной. А в ближайшие дни начнется подводка газоснабжения.

— Сроки исполнения работ соблюдаются, строители идут даже с небольшим опережением, — отметил Сергей Надсадин.

Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на осень этого года. Переподключение абонентов к вновь построенному источнику тепла обеспечит «Сахалинская коммунальная компания». Информация о проведении этих работ будет своевременно доведена до потребителей.

Однако прежде чем в трубы пойдет первое тепло, строители побеспокоятся о благоустройстве прилегающей территории. Это предусмотрено условиями договора на строительство объекта.

Владимир БОЛОТОВ.