Еще одно место отдыха. В Южно-Сахалинске появится сквер памяти защитников правопорядка

Его откроют 1 октября на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Губернатор Валерий Лимаренко вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным проинспектировали ход работ по благоустройству нового общественного пространства.

В сквере будет установлен мемориальный знак в память о полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

– Неподалеку находится политехнический колледж Сахалинского госуниверситета. Студенты могли бы выходить сюда на перемене почитать книгу, пообщаться. Предусмотрите лесенки и дорожки, чтобы это было как приглашение зайти в сквер отдохнуть, – сказал губернатор.

В сквере полностью сохранят все зеленые насаждения, которые растут на этой площади. Появятся и новые деревья, кустарники, цветы: 13 елей, 66 можжевельников, 100 кизильников, сотни многолетних и однолетних цветов.

– Проект разрабатывали вместе с сотрудниками полиции и колледжа. Часть земельного участка находилась в федеральной собственности. При поддержке регионального отделения «Единой России» были проведены переговоры с федеральными органами власти, инициированы депутатские запросы и обращения, и земля была передана муниципалитету. Одним из условий было сделать место отдыха привлекательным и для студентов. В этом сквере объединится как мемориальная составляющая, так и общественная, – рассказал Сергей Надсадин.

Площадь сквера составляет более 2 тысяч квадратных метров. По проекту предусмотрены замена сетей водоотведения и водоснабжения, устройство плиточного тротуара, газонов и искусственного холма, наружное освещение.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Южно-Сахалинске благоустроили сквер Пограничников. Всего по области работы были проведены на 42 общественных территориях. В этом году запланировано благо­устройство 28 общественных пространств. Уже появилось шесть мест отдыха в Анивском, Долинском, Курильском, Макаровском и Холмском районах. В областном центре создается сквер Авиаторов неподалеку от аэропорта. По итогам проведенного в мае всероссийского голосования для благо­устройства в следующем году отобрано 20 общественных территорий. За них проголосовало большинство сахалинцев и курильчан.

В Южно-Сахалинске планируется облагородить территорию северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева и проспекта Мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ирина НОВИКОВА.