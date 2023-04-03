Еще одно новоселье. Более 30 семей получили квартиры в Охе

Обладателями новых квартир стали жители северной столицы по программе расселения из аварийных домов.

Новостройку на 80 квартир возвели на улице Дзержинского, 35. Дом заселялся поэтапно – первые 49 семей переехали в конце января. На прошедшей неделе ключи получили остальные жильцы.

Дом для переселенцев сдали с ремонтом, людям остается только перевезти свои вещи. В квартирах установлена необходимая сантехника и газовое оборудование. Новостройка возведена с учетом высоких требований к сейсмической безопасности. Кроме того, в доме предусмотрели квартиры, оборудованные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новоселы осмотрели свои квартиры на стадии отделочных работ, а строители заблаговременно устранили выявленные недочеты. Так работает программа «Народный контроль» во всех районах области.

Сегодня северный городской округ – один из лидеров по расселению людей из аварийного жилья. За прошлый год решен жилищный вопрос для более чем 600 человек. Часть охинцев получили жилье со вторичного рынка, остальным выплачена выкупная стоимость.

Программа расселения аварийного жилфонда в Охинском районе продолжается. Идет строительство четырех домов в Охе на 115 квартир. Два дома на 90 квартир возводятся в селе Тунгор, сообщает пресс-служба регионального правительства.