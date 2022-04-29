Еще три района Сахалинской области присоединились к раздельному сбору мусора

Сортировать отходы начали в Корсаковском, Долинском и Анивском городских округах.

– Спасибо сахалинцам за сознательное отношение к экологии. Сетчатые контейнеры во дворах активно наполняются, отходы вывозятся на сортировку и в дальнейшем перерабатываются. До конца года весь Сахалин должен перейти на раздельный сбор мусора, а в 2023-ем и Курильские острова. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Наша общая задача очистить островной регион от мусора и несанкционированных свалок, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

С начала 2022 года из сетчатых контейнеров вывезено почти 280 тонн отходов, большая часть из них собрана в Южно-Сахалинске. Кроме областного центра, специальные контейнеры установлены на некоторых площадках в Долинске, Корсакове, Озерском, Троицком и Новотроицком. На остальных адресах емкости появятся в течение года. Они предназначены для пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стеклянной тары, алюминиевых и металлических банок.

Сейчас отходы, отсортированные жителями, вывозят отдельные мусоровозы на сортировочные комплексы, расположенные на «Известковом» и на полигоне Корсакова. Там работники разделяют отходы по фракциям. Как только собирается товарная партия вторсырья, ее отправляют на материк для дальнейшей переработки.

В феврале этого года во Владивосток и Хабаровск на переработку транспортировали 12 тонн пластиковых бутылок и 20 тонн картона, отсортированных в Корсакове. Эти материалы получат вторую жизнь, сообщает пресс-служба регионального правительства.