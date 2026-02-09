Вторник, 10 февраля, 2026
Домой Лента событий

Ещё девять затонувших судов поднимут из акватории Красногорска

Такая уборка благоприятно повлияет на экологическую обстановку. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору исполнителя работ.

После специалисты приступят к обследованию «утопленников» и составлению детального плана, рассказали в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Очистка морей от хлама ведётся по проекту «Генеральная уборка», входящему в нацпроект «Экологическое благополучие». У нас в области от затонувших плавсредств избавляются опережающими темпами. Из бухты Лососей в Корсакове до конца 2026 года планируют удалить шесть таких объектов, один из них досрочно утилизировали в прошлом году. Также планируется удалить по два «утопленника» в Холмском и Невельском районах.

Сергей РЯБОВ.

По теме:

Шесть затонувших судов планируют удалить из акватории бухты Лососей в 2026 году

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ