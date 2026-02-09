Ещё девять затонувших судов поднимут из акватории Красногорска

Такая уборка благоприятно повлияет на экологическую обстановку. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору исполнителя работ.

После специалисты приступят к обследованию «утопленников» и составлению детального плана, рассказали в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Очистка морей от хлама ведётся по проекту «Генеральная уборка», входящему в нацпроект «Экологическое благополучие». У нас в области от затонувших плавсредств избавляются опережающими темпами. Из бухты Лососей в Корсакове до конца 2026 года планируют удалить шесть таких объектов, один из них досрочно утилизировали в прошлом году. Также планируется удалить по два «утопленника» в Холмском и Невельском районах.

Сергей РЯБОВ.

