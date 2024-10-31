Пятница, 1 ноября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Ещё один детский сад открылся в областном центре

Он рассчитан на 480 детей в возрасте от полутора до семи лет. Первый корпус уже принимает маленьких жителей  крупного жилого комплекса «Горизонт» и микрорайонов Лиственничное и Весточка.

В двухэтажном корпусе разместили 12 групп,  идёт их комплектация.

Второй корпус запустят до конца этого года.

– Детский сад для малышей – как второй дом. Здесь они получают новые знания об окружающем мире, развивают свои таланты, находят друзей и даже задумываются о будущей профессии. Поэтому важно создавать для них самые комфортные условия, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.

Гордость детсада – спортивный зал. Здесь есть всё, что необходимо для физического развития детей: шведская стенка, лабиринты, различный инвентарь для подвижных игр. Ещё одно из нововведений – сушильные шкафы в раздевалках, которые точно будут актуальны после зимних игр на улице.

Обустроена и сенсорная комната.

– Это особенным образом организованная среда, где ребёнок трогает разные на ощупь предметы, слушает музыку и наблюдает световые эффекты. Всё это помогает развивать мелкую моторику и предупреждает стрессовые состояния. Такое оборудование очень важно для детей с ограничениями по здоровью, – рассказала заведующая детским садом Ольга Никифорова.

А в ближайшем будущем нынешние малыши пойдут в школу, строительство которой ведётся неподалёку.

Ольга АНДРЕЕВА.

 

Предыдущая статья
Флешмоб «Россия». Концерт и акции в честь праздника
Следующая статья
Нижегородский живописец и педагог Константин Пьянов открыл в художественной школе Анивы выставку наивных пейзажей
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ