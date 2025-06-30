Ещё один фельдшерско-акушерский пункт открыл свои двери для жителей Корсаковского района.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Третьей Пади начал работу медицинский пункт площадью 190 квадратных метров.

В селе Третья Падь проживает около 800 человек, 115 из них – дети.

За здоровьем сельчан следит фельдшер Алина Еркина, она трудится в ФАПе в Третьей Пади с 2016 года, сразу после окончания Сахалинского базового медицинского колледжа.

Также к сельским жителям систематически, по графику приезжают мобильные бригады – узкие специалисты, стоматологический и флюорографический комплексы. Маломобильные граждане имеют возможность пройти необходимые обследования на дому.

В этом году в области будут введены в эксплуатацию 11 ФАПов и амбулаторий.