Ещё один современный бизнес-центр открылся в Южно-Сахалинске

Сахалинская компания запустила в эксплуатацию новое административное здание «Mega Palace Center». Это десятиэтажный многофункциональный бизнес-центр с офисами и переговорными комнатами. В нем также предусмотрены рестораны с японской, паназиатской и балканской кухнями, что дает дополнительные возможности для развития в регионе гастрономического туризма. В торжественной церемонии поучаствовал губернатор области Валерий Лимаренко.

– Еще один проект в рамках территории опережающего развития «Горный воздух» воплощен в жизнь. Мы открываем новый современный бизнес-центр, и я поздравляю всех с этим событием.

Реализация проекта имеет важное значение с точки зрения инвестиционной привлекательности региона, развития туризма. И в целом характеризует Сахалин как территорию с особой деловой активностью, благоприятными возможностями для предпринимателей, – подчеркнул глава региона.

– Особенно важно, что благодаря реализации проекта уже создано более 100 новых рабочих мест для жителей области. В перспективе их количество вырастет в два раза.

Между бизнес-центром и популярной четырехзвездочной гостиницей «Mega Palace Hotel» обустроили мостовой переход. В новое здание переместили административный отдел. Это позволило увеличить гостиничный фонд отеля в два раза. Таким образом, Сахалинская область получила дополнительное количество мест размещения – 100 комфортабельных номеров различной категории.

Отметим, всего в качестве резидентов ТОР «Горный воздух» зарегистрировано 30 компаний, которые реализуют проекты на сумму более 23 миллиардов рублей с планами создания свыше 1860 рабочих мест. К сегодняшнему дню резидентами инвестировано 8,5 миллиарда рублей, на новых предприятиях получили работу 877 местных жителей.

К примеру, в марте резидент ТОР открыл на вершине горы Большевик ресторанный комплекс. Ранее были построены три гостиничных комплекса и учебно-тренировочный центр для спортсменов, сообщает пресс-служба регионального правительства.