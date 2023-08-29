Ещё один уютный уголок. Южносахалинцы увидят обновлённую южную часть набережной Рогатки 2 сентября

Ещё одно место для встреч с друзьями, отдыха с семьей или романтического променада появляется в областном центре. После проведенной реконструкции 2 сентября южную часть набережной откроют для горожан. В этот день в Южно-Сахалинске начнутся праздничные мероприятия ко Дню города.

Мэр областного центра Сергей Надсадин проверил завершение стройки и рассказал, что для него это место у реки всегда было особенным, ведь в детстве они с друзьями любили здесь гулять. Глава города поручил коммунальным службам контролировать сохранность зелёных насаждений, следить за чистотой территории. Для этого здесь установлены камеры наблюдения.

– Мы понимали, насколько важен этот объект, – рассказал генеральный директор группы компаний ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг» Дмитрий Ли. – Получилось стильное, интересное место. Больше всего внимания уделили использованию современных материалов и озеленению. Деревья доставили на остров ещё в прошлом году и всё это время до посадки адаптировали их в питомнике к местным условиям.

На праздничных мероприятиях ко Дню города каждый желающий сможет поучаствовать в создании арт-объекта «Царь-букет».

– Масштабную композицию соберут из 300 небольших горшочков, – рассказала художественный руководитель ЦНК «Радуга» Любовь Позднякова. – Участникам выдадут все необходимые материалы для творчества, но можно принести и свои цветы. Основам составления букетов обучат сотрудники центра «Радуга». Приходите на фестиваль семьями, вместе с детьми. Будет очень интересно.

Ещё на новой набережной пройдет выставка картин сахалинских художников. Все, кто захочет попробовать себя в изобразительном искусстве, примут участие в творческих мастер-классах. В том числе организуется пленэр, на котором гости смогут запечатлеть реку и деревья. Мероприятия начнутся в 11.00.

Однако не все строительные работы у реки Рогатки закончены. В следующем году начнется ремонт северной стороны набережной. Проект, получивший поддержку южносахалинцев, победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В будущем здесь появится и многофункциональная зона для отдыха и прогулок горожан. Планируется пешеходный мост в районе улицы Комсомольской, обустроятся северный и южный берега водоёма от переулка Партизанского до улицы Физкультурной, создадут пешеходную зону с арт-объектами. Всё это завершит интеграцию парка в городское пространство.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.