Если дождь потерялся… Календарь дачника

Жаркий июль сменил не менее знойный август. И страда у садоводов и огородников превратилась в страдания – некомфортно сейчас не только людям, но и деревьям, кустарникам, овощным и цветочным культурам. Вам в помощь советы ведущей нашей постоянной рубрики агронома Валентины

Косенковой.

Растения сейчас остро реагируют на нехватку влаги и микроэлементов, поэтому полив совмещайте с подкормкой. Под корнями томатов, к примеру, почва должна быть влажной на глубину до 35 см. Не менее двух раз в неделю поливайте каждое растение 1 – 2 литрами воды и органическим удобрением (1 л навоза на ведро воды с добавлением суперфосфата и калия по норме, указанной на пакетах). Можно также применить 40 – 60 г диаммофоски или 20 – 30 г азофоски, разведенных в ведре воды. На следующий день после подкормки взрыхлите почву, это повысит кпд ваших усилий.

Помните, нерегулярный полив в засуху не только навредит урожаю, но и ухудшит его качество. Так что постоянно поливайте растения и в теплице, и в открытом грунте, соблюдая правило золотой середины. Ведь при недостатке влаги зеленцы будут горчить. Но если перестараться с поливом, то помидоры и огурцы начнут трескаться.

Собирайте огурцы аккуратно, не переворачивая лианы, иначе куст завянет и перестанет плодоносить. На партенокарпических сортах много мужских цветков. Некоторые дачники удаляют такие растения и совершают ошибку – да, цветки партенокарпиков завязи не дадут, но опылят женские цветки.

Открывайте и поливайте тыквенные культуры. Они устойчивы к болезням. А вот огурцы не оставляйте на ночь раскрытыми, пусть свежий воздух заходит в парники, но только через боковые отверстия. Это убережет растения от фитофторы, мучнистой росы и ложной мучнистой росы, особенно если вы выращиваете сорта зеленцов, не устойчивые к таким болезням.

Удаляйте с огуречных плетей и с томатов пожелтевшие листья, складывайте их аккуратно в ведерко, чтобы не разнести вокруг вредоносные споры грибных заболеваний.

На помидорах сейчас образуются крупные листья. Оставляйте над завязью только один из них, если плод по размерам уже крупнее грецкого ореха. Если же он еще мелкий, сохраняйте один лист над ним, а другой – под ним, остальные удаляйте. Тогда томаты будут лучше развиваться. Дважды в неделю вокруг растений делайте бороздки, после полива и подкормки засыпайте эти углубления почвой.

Поскольку в жару насекомые не летали, это негативно сказалось на опылении и образовании плодов. В августе температура воздуха тоже будет высокой. Так что покупайте препарат «Завязь» и обрабатывайте им кисточки томатов, чтобы не остаться без урожая.

Картофель в знойные дни пострадал больше всех. Ботва на участках, где нет воды, сгорела почти полностью. Выкапывайте такие кусты, несмотря на то, что клубни мелкие. Лучше будет, если вы их не потеряете, а съедите. Если же стебли картофеля местами зеленые, то, по возможности, каждый вечер пройдитесь с лейкой по рядкам. Растущим клубням это на пользу.

На перцах и баклажанах удаляйте пасынки, на которых не завяжутся плоды, и листья, закрывающие цветки от солнечных лучей.

Капуста – растение-водохлеб. Поливайте ее обильно и подкармливайте сложным удобрением – диаммофоской или азотофоской. Растения рыхлите очень глубоко, чтобы влага и воздух доходили до корней, тогда завяжутся хорошие кочаны. Приготовьте для этой культуры и трехдневный настой из 30 г поваренной соли (она способствует росту кочана) и пачки табака, разведенных в ведре воды. Раствор процедите, долейте ведро водой до полного объема и обработайте посадки.

Капусте сейчас требуется глубокое окучивание. Оно сработает не только против капустной мухи. Пока из-за засухи не наблюдается нашествия слизней, но пройдут дожди, и вредители появятся. Но если вокруг прополотых и окученных растений насыпать свежих опилок, это остановит слизней. Опилки поранят их нежную плоть и отпугнут.

Кто не проредил морковь и свеклу, сделайте это сейчас. Свеклу (для большей сладости корнеплода) пролейте раствором 10 г борной кислоты и 30 г поваренной соли в ведре воды. Через 7 – 10 дней процедуру повторите.

Чеснок у многих дачников из-за засухи поражен серой гнилью. Его можно убрать с грядки и просушить головки в проветриваемом помещении. Лук на грядках пусть подставляет свои бока солнышку. Его еще можно умеренно поливать.

В этом году практически не наблюдалось заболеваний на клубнике, за солнечные дни она набрала сладости. Но из-за того, что не хватало влаги, урожай ароматной ягоды оказался меньше ожидаемого. Листьев на розетках клубники наросло немного, и нет надежды, что это произойдет в августе. Поэтому растворите 30 г мочевины в ведре воды и пролейте растения. Этого количества удобрения вам хватит на 1 кв. метр грядки.

Поспевает смородина. Чтобы кисточки не увядали, напоите кусты влагой. Не забывайте дважды в месяц устраивать большой (до 20 ведер) полив взрослым фруктовым деревьям. А перед этим подкормите их фосфором и калием, рассыпав по каждому приствольному кругу стакан измельченной яичной скорлупы и стакан древесной золы. И еще раз обработайте сад против парши 1-проц. раствором бордоской жидкости.

Пора выкапывать и просушивать луковицы шафрана, галантусов, тюльпанов, нарциссов. После 20 августа отберете на посадочный материал самые крупные из них и определите на клумбы.

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