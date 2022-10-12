«Если не мы, то кто?»

В Южно-Сахалинске проводили в дорогу очередную группу добровольцев, пожелавших участвовать в СВО.

О погоде и не только

Погода в Южном в этот день выдалась вполне октябрьской, переменчивой – то небо зашторивали сплошные тучи, то вдруг будто открывалось окно, и землю заливал яркий солнечный свет. У собравшихся возле военкомата и настроение тоже было переменчиво: у матерей и жен добровольцев то слезы текли по щекам, то лица озаряли улыбки. Тут и там обнимающиеся парочки.

Отдельной группкой собрались суровые сахалинские парни, которые своим родным не разрешили себя провожать, дабы те не сбивали с боевого настроя.

– Дома женщины поволновались, попрощались, ну и достаточно. Нечего здесь слезы лить, – поделились мужики.

Конечно, фото на память. Вот звучит артиллерийская команда: «Триста… тридцать… три!». Вместо орудийного залпа щелкает затвор фотоаппарата-зеркалки, и на дисплее высвечивается коллективный портрет дружной команды южносахалинцев. Ребята в камуфлированной форме, подтянутые, бравые. Прочь сомнения: настрой у этих парней по-настоящему боевой!

Пусть говорят

В сторонке от толпы, у дорожного ограждения группа из нескольких человек, одна женщина пришла с детской коляской и спящим в ней малышом. Знакомимся:

– Мы из Южно-Сахалинска, я Елена Саввовна, здесь моя дочь с сыном и внук Стас. Его и провожаем на службу. Стас служил срочную в Аниве, в медицинской роте, сейчас тоже в медицинской сфере работает. Не будет нам его хватать, но что поделаешь… Переживаем: когда отправлять будут, сейчас или позже. Собрали ему в дорогу все необходимое, да еще и с избытком – есть чем и самому перекусить в дороге, и товарищей угостить. Будем ждать!

Ближе ко входу в военкомат на скамейке и на асфальте образовалась приличная баррикада из рюкзаков с солдатскими пожитками. Здесь собрались одни парни, живо обсуждают что-то, время от времени звучит смех.

– У нас уже команда подобралась, все из Южно-Сахалинска, – рассказывает тот, что постарше, его зовут Андрей. – Мы с другом сразу в добровольцы записались, его зовут Олег. Просто решили, что нам уже пора туда ехать, так и сделали. Настроение отличное. Олег – связист, а я по воинской учетной специальности старший механик МРС-АТ (мастерская ремонтно-слесарная. – Прим. авт.), служил в военно-морском флоте. Думаю, и сейчас мой опыт очень пригодится.

Интересуюсь: руки-то помнят полученные раньше в армии навыки?

– Руки помнят. Возраст на плечи не давит, мы тут все молодые духом!

Александр – макаровчанин, в последнее время живет в Южно-Сахалинске:

– Я отслужил срочную в свое время в ВМФ, по специальности судовой электрик. Она востребована и на море, и на суше. Почему я здесь? Считаю, мне самое время быть здесь сейчас. Ведь если не я, то кто? Настрой боевой.

– По случаю отправки нас, военкоматовских, вчера в 21 час забрали из дома, вернули на службу, и до часа ночи мы обзванивали ребят, – рассказывает старший помощник начальника отделения планирования, комплектования и предназначения рядового состава городского военкомата Южно-Сахалинска Марина Красноумова. – Некоторые из них, между прочим, уже по 3 – 4 недели на чемоданах сидели, ждали звонка. Мы за ребят, как за родных, переживаем. Они настоящие защитники.

С чем к нам обращаются мамы, жены мобилизованных? Они все еще под впечатлением от слухов, связанных с нехваткой обмундирования и прочего. Сейчас ни с чем проблем нет. То есть человек может прийти, одевшись по гражданке, желательно потеплее, прихватив с собой аптечку. Этого достаточно, и не нужно переживать.

…Построение, перекличка – и три десятка сахалинцев с вещами отправились на посадку в автобус…

Что дальше?

— Собираем добровольцев в команды, далее отправляем в воинскую часть. Все эти люди прибыли сюда в назначенную дату из разных районов области. Автобус их доставит на пункт сбора личного состава. Первым делом каждый пройдет медосмотр и получит военную форму, а затем поступит в воинскую часть для прохождения боевого слаживания, — говорит заместитель военного комиссара области подполковник Борис Малов. – 12 октября сформирована команда больше чем из 30 человек. В общей сложности собралось уже около 200 добровольцев. Им предстоит пройти занятия по боевой подготовке на Успенском полигоне: одиночную подготовку, слаживание отделений и прочее. Без этого никто никуда дальше не поедет.

Каждый доброволец имеет воинскую учетную специальность, указанную в военном билете. На другую его не «переназначат».

По словам подполковника, на Сахалине добровольцы проведут 10 – 15 дней, а дальше продолжат подготовку в другом регионе. На все это потребуется около месяца.

Ярослав САФОНОВ.