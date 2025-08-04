Если нет дождя, поработайте тучкой. Советы агронома

Засуха вредит растениям, ухудшает опыление, ведь пчёлы в жару не летают. Посадки нуждаются не только в рыхлении, борьбе с сорняками и вредителями, но и в более частом утреннем или вечернем поливе, поскольку влага испаряется очень быстро.

Проведите вторичное прореживание свёклы, увеличив расстояние между корнеплодами до 10 – 15 см, иначе они будут мелкими. Подкормите их раствором 10 г борной кислоты и 30 г соли в 10 л воды. Такое количество необходимо для 1 кв. метра. Не будет лишней и подкормка органикой (1 л навоза на ведро воды).

Аналогичную работу выполняем на морковных грядках, удаляя слабые и загущенные растения. Проводим прополку, подкормку, поливы и более глубокое рыхление, увеличивая приток воздуха к корням. Перед последним прореживанием просыпьте морковь молотым перцем, чтобы отпугнуть морковную моль.

Туманы повлияли на появление фитофторы на картофеле. Убираем его ранние сорта и кусты, поражённые фитофторой, иначе такие клубни начнут гнить. Ботву картофеля с профилактической целью обработайте 1,5-проц. раствором бордоской жидкости, слабым раствором марганцовки или лепидоцидом (30 г на ведро воды), это хороший биопрепарат.

На картофельных посадках появился вредитель – 28-точечный жук из семейства божьих коровок (эпиляхна). Растворив 2 таблетки интавира в ведре воды, опрыскайте ботву с нижней стороны, где жучок откладывает личинки.

Капусту поливаем обильно, подкармливаем диаммофоской, в которой есть калий и фосфор (для 200-литровой бочки потребуется 400 – 700 г такого удобрения). Капуста нуждается в глубоком рыхлении и подокучивании, что хорошо влияет на развитие растений и защищает их от совки. Её потомство, из куколок превратившись в червячков, поедает корешки. Поэтому вручную удаляйте кладки совки и опыляйте посадки капусты табачной пылью либо древесной золой. Отпугивает совку мульчирование почвы полынью, хвоей или измельчённой яичной скорлупой. Если заметили увядший капустный кочан, проверьте корешок. Возможно, в кислой почве проявилась кила. Пролейте землю раствором извести или обработайте препаратами, которые работают против такого заболевания.

Головки цветной капусты укройте срезанными кроющими листьями, иначе кочанчики пожелтеют и потеряют товарный вид.

У некоторых дачников лук и чеснок поражён белой и серой гнилью донца. Против этих болезней работают триходермин и раствор 1 стакана соли в 10 л воды, пролитый вдоль рядков. Обязательно удаляйте стрелки лука, используя их в пищу или для приготовления лукового настоя для опрыскивания растений. Прорыхлите рядки. Головкам чеснока нужно помочь немного выйти из глубины почвы на солнышко, убрав сверху часть земли. Можно подкормить растения диаммофоской. Созревший выкопанный чеснок просушите не на солнце, как головки лука, а в проветриваемом помещении.

Перцы и баклажаны облюбовал паутинный клещик. Постарайтесь соответствующим препаратом обработать нижнюю часть листьев.

Тыквы, кабачки поливаем и подкармливаем, как огурцы. Кстати, некоторые огородники заметили, что листья зеленцов резко изменили ярко-зелёный цвет на светло-зелёный. Таким образом растения в жару сигналят о дефиците азота. Подкормите их мочевиной (30 г на ведро воды) или раствором 1 л навоза в ведре воды с добавлением горсти диаммофоски.

На томатах, сформированных в два стебля, для повышения урожайности удаляйте листочки и первую кисть. Аккуратно убирайте в ведёрко пожелтевшие литья с признаками бурой пятнистости, не разнося вредоносные споры по грядке. Слабые растения подкормите органикой (в 200-литровой бочке надо настоять 2 ведра навоза с 400 – 700 г диаммофоски).

На низкорослых томатах оставляем по четыре сильных пасынка, на которых будет созревать урожай. Для быстрого роста плодов подкормите растения фосфором и калием или раствором 40 – 60 г диаммофоски и 1 л навоза в ведре воды. Такое же удобрение применяйте для перцев и баклажанов. Против фитофторы на томатах работает раствор бордоской жидкости.

В жаркую погоду при высокой влажности чаще прожигайте в теплицах бумагу, тогда пыльца на цветках овощных культур будет лёгкой и летучей.

Ещё можно в очередной раз до 15 – 18 августа посеять салаты, редьку, редисы.

Срезайте ботву земляники, она погорела от солнца. Просыпьте посадки этой ягодной культуры удобрением (30 г мочевины на 1 кв. м). Тогда на розетках отрастёт новая зелень и растения хорошо перезимуют. Раз в четыре года меняйте грядки под клубнику.

В этом году ожидается богатый урожай яблонь и слив. Обязательно щедро поливайте и подкармливайте плодовые деревья. Если на плодах слив обнаружите утолщённые верхушки коричневого цвета, соберите их, не разнося споры, и сожгите. Так проявляется заболевание, которое называют монилиозом, или кармашками слив. Деревья обработайте хлорокисью меди (ХОМом) из расчёта 40 г препарата на ведро воды.

Не жалейте воды для винограда. Подкормить его можно кемирой универсальной (40 г на ведро воды), а обработать – бордоской жидкостью.

На крыжовнике местами обнаруживается огнёвка. После сбора урожая опрыскайте кусты интавиром или актеликом, иначе на следующий год проблем прибавится. Против листоедов применяйте лепидоцид или актелик.

Пора выкапывать первоцветы. Делим их на фракции, просушиваем на солнечном месте. Крупные луковички отбираем для посадки на клумбы в конце августа.

Валентина Косенкова, агроном.

Наука – садоводам

Специалисты Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства рекомендуют подходящие для островного климата следующие сорта абрикосов:

«Августин»

Популярный высокоурожайный сорт с вкусными жёлто-оранжевыми плодами. Они появятся через два – четыре года после посадки дерева, и оно целых 25 – 30 лет будет радовать вас отличными фруктами. Только определите саженец на солнечное место, в рыхлую плодородную землю. За это время ствол «августина» достигнет высоты в 3,5 – 4 метра.

«Куйбышевский юбилейный»

Славится тем, что даёт ароматные, сочные сладко-кислые плоды с тонкой кожицей. Взрослое дерево может достигать шестиметровой высоты.

«Восточный Саян»

Этот сорт даст первый урожай через 2 – 4 года. На здоровом деревце при хороших условиях ежегодно в среднем будет поспевать от 11 до 16 кг оранжево-красных вкусных плодов.

Адрес института: Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.