Если ваша банковская карта оказалась в чужих руках – не паникуйте

Куда-то запропастилась моя пластиковая банковская карта. Та самая, с которой за квартиру плачу и в магазин хожу… Беда! Все карманы обшарил, в своей рабочей сумке всё перерыл. Нету, хоть плачь. Потерялась. Одно лишь утешение: на счету оставались сущие копейки. Так что попади карта в чьи-то чужие руки, точно не озолотишься!

Делать нечего – на следующее утро я отправился прямиком в главный офис банка, чтобы заблокировать потерянную карту и оформить новую. Тут-то, в банке и обнаружил, что пропустил СМС-сообщение. Какая-то Аня З. положила на мой счёт 10 рублей и «прикрепила» к своему переводу небольшой текст. В нём указала, что моя карта в целости и сохранности, её подобрали и теперь можно забрать по такому-то адресу.

Я покорил себя, что не просмотрел эту весточку раньше, а не на финишной стадии оформления новой карты. Так что эта «потеряшка» уже и не представляла никакой ценности.

Разве что снять с неё красивую «корочку», приобретённую недавно по случаю. Но по указанному адресу я всё-таки обратился. И с девушкой познакомился, и вкусную шоколадку подарил.

Она рассказала, что подобрала карту на автобусной остановке. Но дальше-то что ей было делать? Как сообщить мне, владельцу, о находке? Ведь мой телефон ей не был известен. Проявила смекалку и нашла выход – с банковской услугой.

Говорит, не могла поступить иначе, ведь карту мог обронить пожилой человек со скромными пенсионными сбережениями или любой другой. Ничего особенного в своём поступке Анна не видит, говорит, что многие её знакомые поступили бы точно так же. Все-таки хорошо, что есть у нас такая молодёжь!

К сожалению, жизнь подбрасывает и обратные примеры. Незадолго до Нового года моя супруга тоже потеряла свою пластиковую карту. Обнаружила пропажу дома, когда на её телефон стали поступать сообщения о том, что кто-то делает покупки, снимая понемногу деньги с этой карты. Причём в разных торговых точках…

Наш поселковый магазин, где предположительно произошла потеря, работает круглосуточно. Мы с женой в сгустившихся сумерках отправились туда. Администратор нас внимательно выслушал. Вместе просмотрели запись с камер видеонаблюдения, убедились, что в самом магазине карта не терялась. Значит, выпала на улице, кто-то её подобрал, а теперь использует.

После обращения в полицию всё прояснилось. Оперативники быстро вышли на след гражданки, нашедшей чужую карту. Эта дама при встрече излучала дружелюбие, вернула деньги. А в качестве оправдания заявила, что покупки совершала намеренно, чтобы таким образом дать знать владелице: мол, насчёт карты не переживайте, с ней всё в порядке, она нашлась… Хороши такие весточки – за чужой счёт!

Поверить в это, конечно, невозможно… Но факт привода в полицию должен оказать воспитательное воздействие. Так решила супруга и забрала своё заявление.

Владимир СЛАВИН.

г. Южно-Сахалинск.