Если вдруг заболели — звоните 1300

В праздничные дни во всех поликлиниках области прием пациентов ведут в кабинетах неотложной помощи. Сюда можно обратиться с любым недомоганием —небольшой температурой или незначительной травмой, — кроме экстренных случаев.

В случае необходимости в экстренной помощи, нужно вызвать специалиста «скорой». 6,8 января в поликлиниках работают узкие специалисты.

С повышенной нагрузкой в эти дни работают операторы линии 1300. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ежедневно сюда поступает более 1200 звонков. Количество обращений по сравнению с «допраздничными» днями выросло более, чем в 2 раза. Поэтому звонки принимают 10 операторов, а с 6 января к этой работе будут дополнительно привлечены ещё 10 специалистов. Телефонный сервис работает в том же режиме, что ранее функционировал в поликлиниках в праздничные дни – с 9.00 до 15.00. Работа колл-центра 1300 организована на весь период праздничных дней, кроме выходного 7 января.

— Для вызова врача на сервисе 1300 выделена отдельная кнопка. Это будет добавочный номер 4. Для тех, кто по той или иной причине не смог дозвониться на линию, организован последующий их обзвон оператором, — рассказал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

По данным минздрава области, в эти дни люди в основном обращаются с симптомами ОРВИ. Вся информация по ним передаётся в поликлинику по месту жительства пациента для дальнейшей обработки. Другую существенную группу звонков составляют вызовы по поводу последствий злоупотребления алкоголем и интоксикации организма. В этом случае для получение специализированной помощи, можно обратиться напрямую на линию наркодиспансера – 796 441.

— Специалист здесь дежурит круглосуточно. Сможет оперативно проконсультировать либо определить тактику оказания помощи – по госпитализации или принятию иных мер, связанных с восстановлением здоровья, — прокомментировал главный врач областного наркодиспансера Анатолий Байдраков.