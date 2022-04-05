Если вы не идете к стоматологу, врач приезжает к вам

В село Успенское Анивского района прибыл специализированный медицинский комплекс. Накануне сельчане рассказали волонтерам проекта «Забота. Защита. Уважение», что за стоматологической помощью им приходится ездить в райцентр, и этот запрос оперативно был передан в региональный минздрав.
Все пациенты заранее записались на прием, каждый пришел к своему времени. Единственное исключение было сделано для пятерых дошколят. Кому первым идти на прием к врачу, быстро определили с помощью детской считалочки.
Передвижной кабинет оснащен всей необходимой стоматологической аппаратурой.
Всего по отдаленным населенным пунктам области в рамках регионального проекта «Забота. Защита. Уважение» курсируют 45 мобильных комплексов. Это не только стоматологические машины, но и рентгенологические и лабораторно-диагностические передвижные установки.