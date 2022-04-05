Если вы не идете к стоматологу, врач приезжает к вам

В село Успенское Анивского района прибыл специализированный медицинский комплекс. Накануне сельчане рассказали волонтерам проекта «Забота. Защита. Уважение», что за стоматологической помощью им приходится ездить в райцентр, и этот запрос оперативно был передан в региональный минздрав.

Все пациенты заранее записались на прием, каждый пришел к своему времени. Единственное исключение было сделано для пятерых дошколят. Кому первым идти на прием к врачу, быстро определили с помощью детской считалочки.

– Дети прошли осмотр, и теперь родителям не нужно везти их в Аниву к стоматологу. Передвижной кабинет оснащен всей необходимой стоматологической аппаратурой. Здесьможно провести санацию полости рта, лечение или неосложненное удаление зуба, – рассказала заместитель главного врача Анивской ЦРБ Наталья Красных.

Передвижной кабинет оснащен всей необходимой стоматологической аппаратурой.

Всего по отдаленным населенным пунктам области в рамках регионального проекта «Забота. Защита. Уважение» курсируют 45 мобильных комплексов. Это не только стоматологические машины, но и рентгенологические и лабораторно-диагностические передвижные установки.

Последняя поставка в островной регион была осуществлена в 2021 году в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Действие этого проекта продолжится и в этом году – запланировано приобретение новой аппаратуры, проведение капитальных ремонтов медицинских учреждений, а также строительство фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.