Есть депутат. Теперь в городском собрании нет вакантных мест

Дополнительные выборы депутата городской думы Юж­­но-Сахалинска шес­того созыва по одномандатному избиратель­ному округу № 14 прошли в областном центре. В сентябре прошлого года сложила депутатские полномочия депутат Светлана Швец, она стала мэром Анивы.

На вакантное кресло претендовало семеро кандидатов. Большинством голосов депутатом избран Алексей Римша, директор завода имени Федотова.

Поздравляя его, мэр города Сергей Надсадин отметил, что новоиспеченный депутат более 11 лет работает в сфере городского хозяйства, не понаслышке знает о коммунальной сфере города, о ее проблемах, но самое главное – умеет их решать, предлагая при этом своевременные и современные методы.

Ирина Новикова.