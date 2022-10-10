Есть дома «ствол»? Южносахалинцы могут сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Денежная выплата полагается за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Оружие».

Порядок и размер выплат денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия утверждены постановлением администрации от 07.11.2016 № 3460-па.

Для сдачи предметов вооружения граждане могут обратиться:

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску по адресу: ул. Хабаровская, 67, телефон 789-405; В центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области по адресу: ул. Ленина, 295а, телефон 789-612; В участковые пункты полиции управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в дни приема граждан:

– понедельник с 17.00 до 19.00;

– четверг с 15.00 до 17.00;

– суббота с 14.00 до 16.00.

Адреса участковых пунктов полиции:

– ул. Вокзальная, 7-78, телефон 72-44-03;

– ул. Сахалинская, 8, телефон 72-84-81;

– ул. Поповича, 75-2, телефон 43-10-82;

– ул. Тихоокеанская, 13, телефон 76-02-17;

– ул. Комсомольская, 192-31, телефон 73-44-28;

– пр. Мира, 241, телефон 23-26-19;

– пр. Мира, 263а, телефон 73-82-13;

– п/р Новоалександровск, ул. Советская, 111, телефон 780-408.

Размер выплат денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1524/2353).