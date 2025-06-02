Есть ещё 9 дней для посева. Пришёл июнь-разноцвет – отбоя от работы нет

Июньская погода демонстрирует контраст температур, поэтому все посевы овощей в открытый грунт проводим под укрытие. Это касается моркови, зеленных культур, редисов, салатов. Все посадочные работы желательно завершить до 12 июня.

В почву добавляйте перегной и (по аннотации) какое-либо сложное минеральное удобрение: диаммофоску, азофоску, аммофоску, аммиачную селитру, мочевину. По возможности поливайте грядки два-три раза в неделю.

Редисы высевайте ступенчато, с интервалом в несколько дней, тогда весь сезон будете кушать и салаты, и окрошку. Применяйте и ранние скороспелые сор­та («18 дней»), и средние («рубин»), и поздние сорта редисов (к примеру, «красный великан»). Последний редко стрелкуется, даёт корнеплоды цилиндрической формы, сочные, вкусные, без характерной горчинки.

Загущенные всходы моркови следует проредить, а дней через десять повторить.

Посадку томатов, баклажанов, перцев отложите до 10 июня, ибо эти теплолюбивые культуры не выдерживают перепады температур ниже 13 градусов. Хорошо бы перцы и баклажаны, на которые часто нападает паутинный клещ и тля, отделить от посадок томатов ширмочкой из укрывного материала.

Ещё не все дачники высадили картофель. Поторопитесь. Клубни определяйте на глубину 5 см. Просыпайте лунки древесной золой, это известный источник калийного удобрения. Тем, у кого на картофельных грядках появились всходы, советую первую прополку провести с подокучиванием и полностью закрыть всходы землёй. Через два-три дня картофельные ростки вновь появятся над поверхностью земли и пойдут в рост интенсивнее за счёт образования новых корешков.

Томаты продолжаем высаживать под двойное укрытие. Рассаду поздних сортов определяйте на задний план грядок, ведь это высокорослые растения. Иначе они будут затенять томаты ранних и средних сортов.

Если помидорная рассада слишком вытянулась, её можно уложить вдоль грядки, стебли присыпать почвой, а над землёй оставить верхушки в 35 – 40 см. Такой агротехнический приём обеспечит дополнительный прирост корешков по стеблю и дополнительный урожай. Если растение гибкое и тонкое, его можно свернуть кольцом и присыпать землёй, оставив над поверхностью почвы верхушку в 15 см. Желательно сориентировать верхние стебли на восток. Тогда солнце, двигаясь на запад, быстрее поднимет растения вертикально.

Сейчас самое время подкормить томаты азотным удобрением (1 л навоза на ведро воды или 2 ведра навоза на 200-литровую бочку с добавлением 20 – 30 г диаммофоски на ведро воды).

Огурчики высаживать ещё рано. Они любят тепло. Подождём, пока почва прогреется до +13 градусов.

Пропалываем лук, который высадили рассадой. Удаляем сорняки и обязательно обрабатываем растения раствором против бактерий и грибков, вызывающих гнили (30 г поваренной соли на ведро воды, 30 г мочевины и 3 – 4 ложки триходермина). Последний препарат можно и в сухом виде просыпать на грядки, а затем полить почву.

Для обработки лука и чеснока хорошо использовать морскую воду, разведённую в пропорции 1:4 пресной водой. Перед этим прорыхлите почву, обеспечив доступ кислорода к корням. Не должно быть и застоя влаги.

Семена моркови, петрушки, лука-чернушки перед посадкой замачивайте 3 дня. Дважды или трижды в сутки меняйте воду, чтобы смыть эфирные масла, затрудняющие всхожесть семян.

Надеюсь, вы уже определили в открытый грунт под укрытие кабачки, тыквы, патиссоны и раннюю капусту. В середине июня приступим к посадке капусты средних и поздних сортов. А пока готовим рассаду кольраби, брюссельской, краснокочанной, савойской, пекинской. Желательно весь этот ассортимент иметь на участке. Впрочем, эти культуры можно выращивать и безрассадным способом, под укрывным материалом. В лунку бросьте хорошую горсть перепревшего навоза, небольшую щепотку сложного удобрения и хорошо полейте, чтобы капуста на 30-й день дала всходы.

Рыхлим земляничные плантации. В качестве мощного природного стимулятора до цветения розеток применяйте настой крапивы. Измельчите свежую крапиву (до появления у неё семян), заполните ею наполовину неметаллическую ёмкость. Залейте массу тёплой водой, слегка прикройте крышкой и оставьте бродить на солнце 10 – 15 дней. Периодически помешивайте. Концентрат разведите в пропорции 1:10 и раз в неделю поливайте клубнику под корень. Растения станут устойчивее к болезням и будут хорошо развиваться.

Применяя сложное удобрение, готовим грядки под новые посадки садовой земляники. Ведь после 4 лет плодоношения её урожай пойдёт на убыль. Так что каждый год создавайте по новой грядке. И следите, чтобы на растениях не проявилась мучнистая роса.

Кто ещё не обработал 1,5-проц. раствором бордоской жидкости не успевшие зацвести плодовые деревья, поспешите. А если сад зацвёл, повремените с опрыскиванием. Позже обработаете деревья 1,5-проц. бордоской жидкостью или ХОМом (хлорокисью меди).

Счищайте лишайники с яблонь и груш, пройдитесь по их стволам раствором извести и медного купороса.

Кустарники от вредителей обрабатываем такими препаратами, как актелик или интавир. Хорошо бы разложить вокруг кустов морские водоросли. Это хорошая подкормка, ведь в них много микроэлементов. К тому же такая мульча сохранит влагу и, перепревая в течение 2 – 3 лет, создаст плодородный слой почвы.

Если кусты смородины поражены мучнистой росой, обработайте их настоем навоза. Ведро на треть заполняем органикой, заливаем доверху водой. В течение двух суток помешиваем, затем процеживаем, доливаем до полного ведра и обрабатываем смородину. На некоторых кустах этого ягодника появился занесённый насекомыми вирус. Визуально это легко обнаружить. На щедро цветущих кисточках с будущей завязью очень много мелких соцветий, но урожая они не дадут. Такие кусты надо удалять.

Боритесь с сорняками. Конский щавель и хвощ на участках – индикаторы повышенной кислотности почвы. В такую надо обязательно вносить гашёную известь. Выкашивайте борщевик, истощайте его, тем более что он опасен – вызывает ожоги кожи.

Сейчас ярко и нарядно выглядят клумбы с тюльпанами и нарциссами, а стебли и листья шафранов, галантусов и других первоцветов начинают усыхать. Когда полностью засохнут, надо будет выкопать луковицы и самые крупные оставить для посадки. Лишние раздайте желающим.

Завершаем перенос пионов на новое место, так как они набирают бутоны. Делёнки георгинов высаживаем под укрывной материал.

Валентина Косенкова.