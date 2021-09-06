Есть и медали, и рекорды. Заключительный сбор в Южно-Сахалинске позволил российским паралимпийцам успешно выступить на Играх в Токио

Успешная организация подготовки российских паралимпийцев, а также заключительный сбор в Южно-Сахалинске позволили команде Паралимпийского комитета России (ПКР) по плаванию блестяще выступить на Играх в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился глава делегации ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

«Львиную долю медалей из завоеванных нашей командой в Токио смогли добыть пловцы команды ПКР, – подчеркнул Рожков. – Из 118 медалей, завоеванных спортсменами команды ПКР, 49 принадлежат пловцам. На счету тех, кто тренировался на Сахалине, – 13 золотых наград, а также шесть рекордов мира».

«Считаю, что залогом побед пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата стала успешная организация подготовки к Играм и заключительного тренировочного процесса, который проходил в Южно-Сахалинске. Команда с легкостью перенесла перелет в Токио – разница по времени между Токио и Южно-Сахалинском составляет 2 часа, и спортсмены быстро адаптировались к местному времени», – добавил собеседник агентства.

Опыт Юж­но-Саха­лин­ска показывает, что проведение заключительных сборов в схожем часовом поясе и климато-географических условиях благоприятно вли­я­ет на результаты.