Есть идея как снизить плату за коммуналку

Уже не помню, с какого времени наша площадка в подъезде стала похожа на гостиницу – в соседнюю квартиру практически каждый день приезжают жильцы, сменяя предыдущих. Хозяин (или хозяйка?) давно сдаёт своё жилье в посуточную аренду. Говорят, что владелец имеет не одну квартиру и также их сдаёт, имеет неплохой доход.

Только за все жилищно-коммунальные услуги он платит ту же сумму, что и остальные. Как физическое лицо. Хотя получает прибыль, по сути – занимается бизнесом как юридическое лицо. Почему бы тогда сдающим квартиру посуточно не платить за ЖКХ как юрлицам?

Ведь из бюджета выделяются средства на субсидирование платежей за всю коммуналку, чтобы тяжким бременем она не ложилась на горожан. Если бы сдающие квартиру посуточно платили как юрлица, то нагрузка на бюджет была бы меньше. Или же эти средства распределялись по назначению – на снижение стоимости коммунальных услуг в квартирах, которые не используются как арендные.

Наконец, бесконтрольная сдача жилья посуточно в наше непростое время может нести риски. Не думаю, что арендодатели придирчиво изучают документы гостей. Кто поселился в этих квартирах – известно? Регистрируются ли они в миграционной службе?

Так и до беды недалеко.

А. Ивченко, г. Южно-Сахалинск.