В областном центре молодые ученые, разработчики и предприниматели представили высокотехнологичные проекты, направленные на решение проблем островной экономики. В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие прошло в ограниченном формате – выступления участников транслировались по видеосвязи в стенах СахГУ. Конкурсантов поприветствовал заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Аленьков.

– В этом сложном для всех году, как это ни парадоксально, конкурс стал более представительным. Во многом это произошло за счет количества и качества проектов.

И нас радует, что масштаб мероприятия растет. В прошлом году было три проекта. В этом – уже пять. Это серьезная заявка на успех общего дела, – подчеркнул зампред.

Региональные эксперты признали лучшим проект по совершенствованию зарядных станций для электротранспорта. Его автор – представитель Камчатского государственного университета Иван Меньшенин.

Также в лидерах оказался проект сахалинки Екатерины Митусовой. Представитель Сахалинского государственного университета разработала технологию выращивания салатных растений в закрытой гидропонной системе. В ее применении уже заинтересованы островные сельхозпроизводители.

Также участники «Умника» представили проекты по дистанционному зондированию Земли, разработки из сферы IT и энергетики.

В ближайшие дни инновационные идеи оценят эксперты федерального этапа конкурса. Автор лучшей из них получит грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей.

– Всего в этом году на участие в «Умнике» было подано 10 заявок из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Камчатского края и Сахалинской области. Радует, что минимальный балл, который набрали островные участники, намного выше, чем у представителей других регионов Дальнего Востока. Это хороший знак, – отметила региональный представитель Фонда содействия инновациям Софья Ким.

Конкурс «Умник» проходил на Сахалине во второй раз. Он был организован областным представительством Фонда содействия инновациям при поддержке министерства цифрового развития и связи островного региона и СахГУ, сообщила пресс-служба правительства области.

Виталий ШЕВЧЕНКО.