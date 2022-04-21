Есть крыша!

Наконец-то! На автобусной остановке 11-го маршрута перед кладбищенским комплексом «Ласточка» появился павильон. Поставили его 20 апреля. Утром еще не было, а в обед уже стоял, и ни один пассажир не остался равнодушен, увидев конструкцию из металлического профиля. Еще бы! Много-много лет дачники писали и звонили в южно-сахалинскую мэрию, обращались в «Советский Сахалин» с жалобами. Просили поставить хоть какое-то укрытие от дождя и снега, ведь ждать автобуса приходилось подолгу. Когда маршрут обслуживало ПАТП-3, автобусы нередко снимали с рейса, и люди стояли на остановке в любую погоду часа по полтора.

Но власть на все жалобы и претензии отвечала, что в этом месте нет технической возможности организовать полноценную остановку с павильоном.

В прошлом году дело, наконец, сдвинулось. Было обещано поставить павильон осенью, но он появился нынешней весной. Не такой нарядный, как на других остановках по ул. Памятной, но надежный.

Интересно, ремонт Памятной на этом закончен? Продлится ли он до кладбищенского комплекса? Никакой информации по этому поводу нет.

Когда 20 апреля я возвращалась с дачного участка, в автобусе был замечен мужчина, который фиксировал входящих – изучал пассажиропоток. Известно, что на 15 августа в Южном назначен запуск обновленной системы общественного транспорта: какие-то маршруты уйдут, какие-то новые появятся, изменится расписание, прибавится автобусов.

Так вот меня удивило, что пассажиропоток на 11-м маршруте изучается не в самое подходящее время. Во-первых, дачников пока единицы, а, во-вторых, рейсы в 13.20 (из города) и в 14.20 (от кладбища) не самые показательные. Надо смотреть пассажиропоток в те часы, когда едут в город и возвращаются назад школьники. В мае и сентябре автобусы набиты под завязку, люди стоят в салоне в проходах на одной ноге.

Еще надо смотреть пассажиропоток в выходные дни в первые утренние рейсы и под вечер. Мы, дачники, опасаемся, что некорректно изученный пассажиропоток отразится на количестве рейсов, а их хотелось бы больше в часы «пик» на дачной трассе.

Ксения ХАЛИТОВА, г. Южно-Сахалинск.