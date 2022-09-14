Есть удвоение показателей!

Благодаря журналистам и читателям удалось установить, что 11 сентября 1982 года в городе родилось в два раза больше мальчиков.

Газета попросила читателей помочь разыскать ровесников столетия Южно-Сахалинска. Областной ЗАГС сообщил: 11 сентября 1982 года южносахалинцев стало больше на пять человек, родились четыре девочки и мальчик.

Первый звонок от горожанки пришел в пятницу: Александра Григорьевна Яковенко 11 сентября 1982 года родила сына Кирилла. Он учился в школе № 5, остался в Южно-Сахалинске, работает на одном из предприятий города, производящих наружную рекламу.

Мы уже готовили в номер заметку об этом приятном факте, как вдруг отдел писем и общественного мнения принял еще один звонок: наш читатель Раиса Павловна Коваленко прочитала заметку и сообщила, что 11 сентября 1982 года у нее тоже родился сын, Юрий. Раиса Павловна — коренная сахалинка, родилась в селе Оноры. В Южно-Сахалинске живет с 1946 года, приехала в областную столицу с родителями раньше, чем образовалась самостоятельная область. Ее сын тоже живет и трудится в Южно-Сахалинске.

Мы решили не гадать, где произошел сбой в городской статистике рождений. Вместо этого всей редакцией поздравляем Кирилла, Юрия и их замечательных родителей! И заодно еще раз всех горожан — с днем рождения Южно-Сахалинска!