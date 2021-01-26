Народ устал от санитарных масок, народ не хочет их носить. В самом опасном для заражения месте – общественном транспорте – на соблюдение мер предосторожности заражения коронавирусом, похоже, уже махнули рукой. Ни водители, ни кондукторы не требуют, чтобы пассажиры надевали маски, не выставляют на улицу тех, кто не подчиняется их требованиям. Бывает, что в салонах автобусов до двух третей пассажиров без масок.

Часто встречала проверяющих соблюдение масочного режима в торговых точках, а вот в автобусах видела их лишь ранней осенью прошлого года, а езжу довольно часто.

Что касается ношения масок. Еще год назад я не могла ими пользоваться – задыхалась. Но наступили времена, когда без них стало никуда. Прошлой весной, когда маски было не купить, я пошила свои – из натуральных материалов, трехслойные, удобные. Они позволяют дышать. Ношу их почти год, и за это время нашла немало плюсов их использования. В холодное время они предохраняют органы дыхания от заболеваний. Например, мой хронический фарингит за год практически себя не показывал, отступил насморк.

Летом протезировали зубы и, благодаря маске, мне не пришлось предпринимать никаких ухищрений для скрытия дефектов внешности. Теперь, выходя на улицу, я уже не надеваю очки. Сначала отказалась от них из-за того, что запотевали, потом оценила удобство.

Я целый год не пользуюсь губной помадой! Какая экономия! Масочный режим вообще приучил относиться проще к своему внешнему виду. Случается, даже хорошо знакомые люди не узнают друг друга, столкнувшись чуть ли не лбами. В толпе, где сограждане упакованы в куртки, шапки, натянутые до бровей, в маски, закрывающие лицо снизу до глаз, а глаза прячутся за стеклами очков, можно чувствовать себя человеком-невидимкой. И это чаще больше нравится, чем расстраивает.

Галина МАЛИНОВСКАЯ, г. Южно-Сахалинск.