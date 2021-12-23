Есть в острове нечто магическое

Не может не радовать расширяющаяся география нашего проекта. О нем в родном городе Шахты Ростовской области узнал автор музыки, поэт-песенник и аранжировщик Юрий Забырько. В письме в редакцию он сообщил, что после армии работал на шахте «Юбилейная» производственного объ­единения «Ростов­уголь». В 1985-м поехал на Сахалин, в поселке Быков трудоустроился проходчиком на шахту «Долинская» производственного объ­единения «Сахалинуголь».

В дальнейшем окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, работал юристом. В общей сложности прожил на острове 28 лет. Но пришлось уехать на малую родину, где жила престарелая мать. Ему хотелось бы вернуться на Сахалин, если не подведет здоровье.

О себе Юрий пишет: «Мое музыкальное образование – музыкальная школа по классу аккордеона. Кроме этого инструмента освоил фортепиано, гитару, балалайку, ударные. Работаю в разных стилях и направлениях. Уважаю любую музыку, если она хорошая.

Играл в оркестре бая­нистов-ак­кор­део­нис­тов, в струнном оркестре народных инструментов, в духовом оркестре и вокально-инструментальном ансамбле. Последняя группа, где я был клавишником, называлась «Старая плесень» (г. Южно-Сахалинск). Ролик нашего выступления есть в интернете.

Много читал художественной литературы. С детства мечтал делать свою музыку. Стихи начал писать рано, лет в одиннадцать. Но с авторской музыкой не складывалось.

Женился, надо было обеспечивать семью… И вот только на пенсии, когда появилось море свободного времени, организовал дома студию. Пишу слова, музыку, песни, делаю аранжировки. Мои произведения можно посмотреть-послушать на сайте «Неизвестный гений», а также в Ютубе, Инстаграм, в Одноклассниках (авторская музыкальная студия Yurchik4242 Юрия Забырько). Мой ник в интернете Yurchik4242.

Немного о моих достижениях. Участвую в разных конкурсах. Есть победы, поражения тоже бывают, это нормально. Есть грамоты и дипломы. Моя песня «Теперь я дед» стала почти народной, гуляет по стране. Как мне стало известно, ее играют в ресторанах.

Мой марш для духового оркестра «Крымский мост» принят правительством Крыма для использования в концертной деятельности. Моя песня «Бессмертный полк» звучит на концертах в Ростовской области, а также входит в репертуар некоторых филармоний.

Все, кто уехал с Сахалина, очень скучают по нему, я не исключение. В острове есть нечто магическое. В связи с этим в 2018 году написал песню «Здравствуй, Сахалин!». Я автор музыки, слов, аранжировки. Исполняет композицию Жанна Гвазава.

Юрий Забырько, г. Шахты Ростовской области».

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова).

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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