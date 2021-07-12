Есть выход!

В связи с сезонным высоким спросом на авиабилеты в столичном направлении для сахалинских пассажиров введены листы ожидания.

– Сахалинцы и курильчане могут забронировать себе место на рейсе из Южно-Сахалинска в Москву при появлении свободных мест. Этого нам удалось добиться в результате переговоров с крупнейшим российским перевозчиком. Такого больше нет ни в одном регионе страны, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Пассажиру необходимо лично обратиться в агентства компаний «Аэрофлот», «Аврора», «Меридиан», «Сахалинское транспортное агентство», «Сахалин-Трэвел» либо в их точки продаж. Появится свободное место, менеджер отправит пассажиру сообщение или позвонит.

– Если возникнут какие-то сложности, можно обращаться в министерство транспорта по телефону 8 (4242) 46-93-68, будем регулировать этот вопрос, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Елена НАЗАРОВА.