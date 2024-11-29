Этнопедагогика в теории и на практике

В Ногликском краеведческом музее интересной получилась встреча с земляком доктором педагогических наук, кандидатом биологических наук, профессором Дальневосточной государственной академии физической культуры Виктором Прокопенко.

В гости на родной остров он приехал не с пустыми руками, а с авторской книгой о нивхах Сахалина и Приамурья. Её он посвятил выдающимся нивхским учёным-этнографам: доктору исторических наук, профессору Чунеру Таксами и кандидату филологических наук Галине Отаиной. Издание по этнопедагогике подготовлено профессором по результатам своих многолетних полевых этнографических экспедиций. Оно адресовано не только этнографам, но и культурологам, специалистам по истории, краеведению, фольклористике, физвоспитанию в традициях коренных народов Севера.