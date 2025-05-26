Это была клятва. Великий подвиг тружеников тыла

Это письмо в редакцию пришло из Москвы в 1985 году, в канун 40-летия Великой Победы. Прислал его наш земляк, бывший сахалинец Владимир Алексеевич Малючков.

В годы Великой Отечественной войны Владимир Алексеевич работал на шахте «Октябрьская» тогда ещё треста «Сахалинуголь». Сначала механиком, потом главным механиком, а с 1942 года до конца войны — начальником шахты. После был начальником шахты «Макарьевская».

В. А. Малючков — заслуженный шахтёр РСФСР, персональный пенсионер. Вот его письмо.

Войной опалённые годы. Их никогда не забыть. Говорят: солдат гордится не только орденами и ранами. А те, кто оставался в тылу, работал для фронта? Они помнят пережитое, гордятся тем, что пережили и вытерпели, что сделали для нашей Победы. 1418 дней и ночей вой­ны – это и 1418 дней и ночей героически сражающегося тыла.

Если поставить вопрос: как жили и как трудились мы, сахалинцы, в те грозовые годы? — то ответить на него можно так: жили тяжело, работали самоотверженно, героически. Люди горели желанием сделать всё возможное, чтобы приблизить час победы. «Всё для фронта, всё для победы!». Это был не просто лозунг. Это была клятва тыла. Забойщики, прокатчики шахты «Октябрьская» В. И. Юрьян, Н. П. Фёдоров, Б. И. Хребтов и другие выполняли задания более чем на двести процентов. Можно сказать так: выдавать две нормы выработки для многих стахановцев было нормой жизни.

На шахте работало много женщин, которые заменили ушедших на фронт мужей и братьев. Профессия горняка нелёгкая. Нелёгкими были и климатические условия: часто случались наводнения, снежные заносы. Рабочий день длился по десять, одиннадцать часов. Трудно было, но никто не жаловался. Была железная трудовая дисциплина и организованность, осознанная всеми и каждым. Как на фронте.

Парторг ЦК ВКП(б) В. Л. Сорокин очень часто спускался в забой. И не только для того, чтобы проинформировать людей о положении на фронтах, рассказать о новых задачах. Он брал в руки отбойный молоток и работал вместе со всеми.

Главный инженер шахты Е. Н. Рожченко (кстати, позже он работал заместителем министра угольной промышленности СССР), главный механик В. К. Беседин, маркшейдер Н. Г. Анкудинова, другие инженерно-технические работники и сам я часто спускались в забой, брали отбойные молотки и помогали выполнять план.

Не хватало оборудования, материалов, запасных частей. Но обходились своими силами, занимались рационализаторством. Например, вместо чугунных подшипников для вагонеток применяли деревянные вкладыши. Для их смазки гнали из бересты дёготь. Благо нашёлся такой человек, сумевший наладить его изготовление. На соседней шахте сторожем работал один старик. До приезда на Сахалин он жил в одной из деревень Курской области. Там он и на­учился, так сказать, в домашних условиях, производить дёготь. Он нам здорово помог. Помог выполнить план угледобычи.

Помню такой случай. Зимой 1943 года Татарский пролив был скован льдом. На рейде мыса Рогатого (посёлок Октябрьский) во главе с ледоколом появился корабль с прибывшим на нём контрадмиралом В. Ф. Бурхановым. Нужно было срочно загрузить судно углём, столь необходимым для кораблей Тихоокеанского флота. До этого в зимний период погрузка угля на пароходы не производилась. Это делалось лишь после вскрытия льда в Татарском проливе. А здесь судно пришло специально за топливом. Нужно было очистить пять километров железнодорожного пути от шахты до порта погрузки, спустить на воду плавсредства и смонтировать транспортёры. Зима в этот год выдалась очень вьюжной, снежный покров достигал пяти метров. На выполнение этих работ вышли все жители посёлка: шахтёры, их семьи, школьники, портовики. Через несколько дней пароход был загружен углём.

Позже в благодарность за это В. Ф. Бурханов обязал руководство каждого судна, бункеровавшегося у нас, отпускать нам по бочке машинного масла для нашей электростанции.

Люди не только по-ударному трудились. Горняки, как и повсюду в стране, отсылали на фронт советским воинам посылки с тёплой одеждой. Сдавали деньги и облигации государственных займов в Фонд обороны.

Помню, в том же 1943 году по примеру Ф. Головатого труженики шахты за один день собрали сто тысяч рублей. Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину была послана телеграмма с просьбой построить на эти деньги танк «Октябрьский шахтёр на Сахалине» и передать его в армию И. С. Конева, нашего земляка-дальневосточника.

Через несколько дней в адрес руководства шахты пришла ответная телеграмма: «Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим шахты «Октябрьская», собравшим 100 000 рублей на строительство танка «Октябрьский шахтёр на Сахалине», мой братский привет и благодарность Красной Армии. Желание коллектива работников шахты будет исполнено. Сталин».

Трудовой героизм в годы суровых испытаний был нормой поведения каждого шахтёра, всех патриотов нашей Родины. Испытывая огромные трудности и лишения, недосыпая и недоедая, все мы тогда научились работать по-фронтовому, всё принося на алтарь Победы. Мы выстояли. Выстояли и победили.

Наши герои

В декабре 1940 года большая группа пограничников Сахалинского погранотряда участвовала в боях с белофиннами. Подразделению во главе с начальником штаба погранкомендатуры «Ноглики» старшим лейтенантом Григорием Петровым была поставлена задача прикрывать манёвр Красной Армии. В ходе боя пограничники были окружены в блокгаузе значительными силами противника. Восемь суток израненные бойцы в ледяную стужу отбивали атаки белофиннов из пулемётов. Погибли все, но враг не прошёл. А подошедшие части Красной Армии уничтожили группировку противника.

Командиру группы старшему лейтенанту Григорию Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Трудовая доблесть