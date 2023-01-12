Это было модное заведение. Горожане вспоминают, каким был пострадавший клуб «777»

В Южно-Сахалинске сгорело здание популярного в прошлом клуба «777».

У поколения южносахалинцев возраста 45+ это происшествие вызвало и сожаление, и ностальгические воспоминания. В конце 90-х и в начале 2000-х развлекательный комплекс «777» был самым модным заведением города. Здесь назначались бизнес-встречи и свидания, тусовались представители творческой интеллигенции. На первом этаже принимал гостей ресторан, на втором проводились дискотеки.

С открытием ночного клуба образовалась одноименная группа «777 band». Играла поп- и рок-музыку. В ее составе были многие известные в городе музыканты. На афише 2012 года значатся вокалисты Галина Бордун, Андрей Рулев, Дарья Гущина, Катерина Воробьева, саксофонист Юрий Суворов, клавишник Игорь Егоров, на бас-гитаре играл Валентин Боярский, на барабанах – Роман Савельев.

Как рассказывает музыкант Виталий Альбеков, комплекс «777» был своего рода законодателем мод в музыкальной тусовке. Здесь не только работали самые сильные в городе музыканты, но и было самое крутое сценическое оборудование.

В какие-то дни на сцену ночного бара выходили российские звезды – «Иванушки», Андрей Губин… И даже иностранные группы с экзотическими в ту пору африканскими исполнителями.

Еще иногда сюда приглашались местные музыкальные коллективы. Так сказать, на творческие поединки.

Кстати, «777» для многих стал и местом встречи со своими будущими половинками. Повар Федор Храновский встретил свою будущую жену, она работала здесь же официантом. Сейчас у них две дочери. Старшей 19 лет.

– На моих глазах за восемь лет работы в «семерках» родились еще три семейные пары, – говорит он.

В 2014 году поменялся владелец здания (им стал крабовый король Олег Кан). И, как это бывает, поменялась концепция «777». Основные площади заняли фирмы – «Монерон», фонд «Родные острова» и охранное агентство «Скиф». Общепитовская точка обосновалась только на первом этаже. Переехал на другой адрес магазин музыкальных инструментов.

Пожар, можно сказать, преследует бизнес Олега Кана. Как известно, он объявлен в международный розыск. В начале декабря прошлого года во Владивостоке сгорел его ресторан «Zuma». Один из самых популярных заведений портового города. А перед этим полыхнуло другое здание в центре Владивостока – торговый центр, тоже принадлежащий империи этого бизнесмена.

Кстати, незадолго до пожара комплекса «777» случилась трагедия с барабанщиком этого известного музыкального коллектива Романом Савельевым. В прошедшем августе, выступая на сцене уже другого бара, он потерял сознание, впал в кому. И, не приходя в сознание, спустя четыре месяца умер. Выяснилось, что в его жизни были только сцена, музыка и «777»…

Дарина Деревягина.