«Это гавань моя»

Любовь с первого взгляда – вот что такое Сахалин для нашего земляка Анатолия Орлова из с. Огоньки Анивского района. С островной землей связаны 52 года его яркой жизни в качестве лесника, эколога, внештатного корреспондента областных газет, писателя-натуралиста, детского поэта и поэта-песенника.

Анатолий Михайлович – обладатель знака «Почетный работник леса», почетный гражданин Анивского городского округа, член Союза писателей России, лауреат премии Сахалинской области в сфере культуры и искусства. На V областном конкурсе «Песни Сахалину» его наградили дипломом за стихи к композиции «Сахалин – Курилы». Эти поэтические строки полны светлых возвышенных чувств. Любимому краю Орлов посвятил немало стихов и даже оду.

Уроженец Рязанской области, он однажды признался: «Приехать на Сахалин легко, а вот уехать… И разве мог я подумать, что остров станет моей второй родиной, а мои дети – коренными сахалинцами?».

А вот как Анатолий Михайлович вспоминает преды­сторию знакомства с Сахалином:

– Выпускником Брянского технологического института, где я учился, был Евгений Лебков. Дипломную работу он защищал у того же профессора, который позже был моим научным руководителем. Профессор и посоветовал мне пройти практику у Лебкова, тогда уже директора одного из сахалинских лесхозов. Мы были знакомы, к тому же Евгений со студенчества, как и я, писал стихи.

Я получал стипендию 33 рубля, а на них на Сахалин не улетишь. И Лебков нашел мне деньги на самолет. В кассе аэропорта выяснилось, что билет стоит 106 рублей 30 копеек, а у меня всего 106 рублей 27 копеек. Я растерянно оглянулся и увидел солидного мужчину в модной шляпе. Осмелился спросить:

– Дядя, у вас не будет трех копеек?

– А зачем тебе?

– Да вот на билет не хватает.

Мужчина хмыкнул и дал три копейки. А не дал бы, так и не стал бы я сахалинцем, – смеется Анатолий Михайлович.

Студенту-практиканту Орлову понравились и красивая островная природа, и люди, и будущее место работы. К ней молодой специалист приступил в Лесогорске Углегорского района. Затем трудился инженером охраны и защиты леса в селе Первомайском Смирныховского района и 37 лет жизни посвятил Анивскому лесничеству.

За эти годы Анатолий Михайлович посадил тысячи деревьев, охранял леса от вредителей, пожаров и браконьеров. Организовывал «зеленые патрули» с сельскими школьниками, проводил с детьми увлекательные и познавательные беседы о лесе и его обитателях. Давняя и сердечная дружба связывает его с юными читателями и сотрудниками областной детской библиотеки.

Орлов – автор замечательных поэтических сборников для детей, таких, как «Про туриста Федю и медведя», «Лесная академия», «Сказки для Варвары», «Истории, которые нашептали деревья», «Олененок Пим» (последнее издание получило международное признание и вошло в список 10 лучших произведений российских авторов на тему природы).

Ценность этих книжек в том, что в легкой, увлекательной форме они раскрывают детям уникальный мир островной флоры и фауны, учат любить природу и бережно относиться ко всему живому.

Есть у Анатолия Михайловича и несколько автобиографических и поэтических сборников. Они читаются на одном дыхании. Наш земляк – признанный защитник островной природы, лауреат и дипломант различных литературных премий. В 2016 году за большой вклад в литературу и сохранение русского языка писатель был удостоен золотой медали «Василий Шукшин».

Областная детская библиотека выпустила диск «Живет писатель в Огоньках» с записью его стихов и песен. Кстати, Анатолий Михайлович – ровесник нашей области-юбиляра в ее нынешних границах. Неоценим его вклад в развитие островных лесов, в краеведение, а также просвещение и экологическое воспитание детей и молодежи.

Сегодня в коллекции нашего проекта прозвучит одна из песен этого автора – «Сахалин – Курилы» в исполнении вокалиста Евгения Смирнова. Музыка Виктора Подшивалова.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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