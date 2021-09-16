Это не квасной патриотизм. Поисковики и дети участников Курильской десантной операции бережно хранят память о героях своей земли

Сегодня на мысе Гурьева острова Шумшу (Северо-Курильский городской округ) местные краеведы, пограничники, а также дети фронтовиков, в 1945-м освобождавших этот остров, установили мемориальный аншлаг. Он свидетельствует о том, что распоряжением правительства от 16 апреля 2015 года увековечена память командира десантного судна (ДС 554) старшего лейтенанта Василия Гурьева. Его имя присвоено безымянному мысу этого острова.

В августе 1945 года наш десант штурмовал здесь высоты 165 и 171, под обстрелом продвигаясь к ним по пятикилометровой равнине. Моряки были как на ладони у мощной вражеской артиллерии, а на склонах сопок их встретили еще и японские танки. Дорогой ценой досталась победа, завершившая вторую мировую войну.

Здесь в братской могиле недалеко от береговой линии покоятся геройски погибшие моряки-тихоокеанцы: командир Василий Гурьев, старшины Ситников, Заверин, Жабинский, Жириков, Гошин и 16 краснофлотцев.

Северокурильчанин Валерий Гайдуков (его отец Иван Семенович – участник боев на Шумшу) впервые побывал у этого памятника еще школьником в 1955 году. Тогда братская могила была под присмотром 7-й пограничной заставы 60-го Виленского Курильского ордена Александра Невского погранотряда. Сын фронтовика вспоминает, что сюда почтить память павших героев приходили военно­служащие воинских частей, моряки с батареи береговой обороны и Байковского морского дивизиона, пограничники, танкисты, трудящиеся Северо-Курильска и поселка Козыревского.

Приезжала молодежь, работавшая в районном узле связи, на рыбокомбинате, в инспекции рыбоохраны. На высоту 171 (местные жители называли ее сопкой Героев) поднимались отряды из пионерского лагеря имени Николая Вилкова и школьники, совершавшие походы по местам боевой славы нашего народа.

Конечно же, многим хотелось больше узнать о судьбах старшего лейтенанта Гурьева и его матросов. Многолетняя поисковая работа местных краеведов и сыновей краснофлотцев не была напрасной. Так, они узнали, что Василий родился 20 апреля 1920 года в деревне Ломовка Ярославской области в крестьянской семье. Аттестат об окончании средней школы получил в г. Горьком. В августе 1942-го окончил высшее военно-морское училище им. Фрунзе (тогда этот вуз из осажденного Ленинграда эвакуировали в Астрахань) и получил направление в Астраханскую военно-морскую базу Каспийской военной флотилии.

Лейтенанта Гурьева назначили командиром корабля ПВО-54 5-го дивизиона кораблей. Он принимал участие в боях против немецких захватчиков, сопровождая транспортные караваны по Волге. И в 22 года заслужил орден Красной Звезды.

В марте 1943-го Гурьев – командир БЧ-1 канонерской лодки «Ленин» дивизиона подлодок Каспийской военной флотилии. Три месяца спустя его назначают командиром магнитного хвостового тральщика 2-го дивизиона тральщиков охраны водного района главной базы флотилии, через полгода – командиром сторожевого корабля СКР-200. В марте 1944-го Василий Гурьев – командир сторожевого катера типа МО Астраханской группы вновь строящихся кораблей Каспийской военной флотилии.

Весной 1945-го лейтенанта направляют на Тихоокеанский флот. И 27 июня в бухте Колд-Бей (США) для 5-го дивизиона он принимает десантное судно, получившее номер 554, и командует его экипажем уже в звании старшего лейтенанта. Во время Курильской операции его ДС доставило на Шумшу первый эшелон десанта, состоявшего из морских пехотинцев 138-го стрелкового полка.

Однако, высадив десант, судно не смогло отойти от берега, так как было обстреляно японской артиллерией. Погибли три члена экипажа, в том числе и командир корабля. Приказом командующего Тихоокеанским флотом Василий Гурьев награжден орденом Отечественной вой­ны I степени (посмертно).

В год 30-летия Великой Победы по инициативе работников судорембазы Северо-Курильского рыбокомбината А. Климентьева, В. Гайдукова, Е. Козина, В. Романова, А. Червякова, плавзавода «Мыс Курбатов» и пограничников крупнокалиберный пулемет с ДС 554 был доставлен в районный центр. В октябре 1978-го он установлен на пьедестале в сквере Северо-Курильска.

Несколько лет назад жители района при активном участии островных историков и членов Русского географического общества собрали множество подписей под обращением к правительству России с просьбой присвоить мысу острова Шумшу имя Гурьева. В этом стремлении земляков поддержала областная дума. И правительство России приняло такое решение.

Сначала на том участке земли, политой кровью краснофлотцев, по инициативе Валерия Гайдукова появилась табличка «Мыс Гурьева». Но потом поисковики пришли к мысли об установке мемориального аншлага с более подробной информацией об этом памятном месте и о самом герое. Такой плакат, изготовленный в Новосибирске сыном десантника-краснофлотца, ныне генерал-лейтенантом Игорем Куриловым, вчера появился на Шумшу.

Как сообщил в телефонном разговоре Валерий Гайдуков, поисковая работа продолжается. Есть новые находки, и это радует. Безвестность не вправе затмить славу героев.

Людмила НИКОЛАЕВА.