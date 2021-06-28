Это нужно для безопасности. Южносахалинцы активно делают прививки от COVID-19 в пунктах вакцинации

В Южно-Сахалинске продолжают работать пункты вакцинации. Для удобства жителей они расположены не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах, городском парке и на пл. Победы.

По данным министерства здравоохранения, только за субботу и первую половину дня воскресенья в Южно-Сахалинске вакцинировались более 800 человек. В пункты вакцинации можно прийти без предварительной записи и после осмотра медиком поставить прививку от опасной инфекции.

– Мы работаем в ТЦ «МегаБерезка». Начинаем прием после открытия торгового центра и работаем до вечера. Ежедневно вакцинируем по 50 – 70 человек. Люди активно идут, – рассказывает фельдшер поликлиники № 2 Жанна Семенова.

– Я из сферы торговли, работаю в торговом центре неподалеку, поэтому пришла в этот пункт. Мы работаем с людьми, и нам рекомендовано прививаться в первую очередь. Это нужно для безопасности. После прививки сама не заражусь и не заражу покупателей, – говорит Людмила Леонова.

– Я уже в пожилом возрасте. Год назад переболела в тяжелой форме ковидом. Теперь нужно сделать прививку, чтобы больше не заболеть самой и не заразить семью. Узнала, что в Доме торговли прививки делают, а мне это очень удобно – села на автобус «троечку» и приехала сюда, – рассказывает южносахалинка Ольга Кузнецова.

Виктор ГОРОДОВ.

График работы медицинских пунктов в Южно-Сахалинске:

городская поликлиника № 1 (КДЦ) – с 9.00 до 19.00, ежедневно;

городская поликлиника № 2 — с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00; суббота – с 9.00 до 18.00;

городская поликлиника № 4 – с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00, суббота и воскресенье – с 9.00 до 19.00;

амбулатория Хомутово — с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00;

городская поликлиника № 6 – с 9.00 до 18.00, ежедневно.

Мобильные пункты ежедневно:

ТЦ «Дом торговли» – с 11.00 до 18.00;

ТЦ «Столица» – с 10.00 до 18.00;

ТЦ «МегаБерезка» – с 10.00 до 18.00;

ТРЦ «Сити-Молл» – с 10.00 до 19.00;

площадь Победы – с 9.00 до 22.00;

парк им. Гагарина – с 9.00 до 20.00.

С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Записаться на прививку также можно самостоятельно через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб. 10).