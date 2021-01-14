Это ревность? Мужчина убил жену и спрятал тело

Тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир жилого дома по ул. Анивской в Южно-Сахалинске.

По версии следствия, в один из праздничных дней нового года южносахалинец пришел домой к своей жене, с которой они ранее расстались, чтобы выяснить семейные отношения. При выяснении отношений на почве ревности произошла ссора. Мужчина нанес несколько ударов кулаком по лицу жены, кухонным ножом в область грудной клетки и покинул квартиру. А когда вернулся, то обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Он вынес тело погибшей на балкон, прикрыл его одеялом и скрылся с места происшествия.

По заключению экспертов, смерть наступила от острой кровопотери в результате причинения колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением внутренних органов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.