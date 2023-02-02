Это сладкое слово — новоселье! Сахалинская область успешно решает проблему расселения аварийного жилья

Сразу два новых жилых дома приняли новоселов в Аниве. Более половины квартир в новостройках по улице Пудова выделены жителям сел Петропавловское, Высокое, Огоньки в рамках региональной программы расселения аварийного жилья.

Квартиры сданы с чистовой отделкой. Все как положено: обои, линолеум, сантехника, электроплиты, водонагреватели. Новоселам остается лишь привезти и расставить мебель. Во дворах обустроены детские площадки, установлены скамейки, по желанию жителей оборудовано место для сушки белья.

Это новоселье отнюдь не единственное в Аниве. Буквально месяц назад здесь заселили 100 квартир, в том числе в двух новостройках на улице Транспортной. Пока счастливые новоселы привыкают к новым уютным стенам, программа переселения из аварийного жилья продолжает работать.

В ближайшее время малоэтажное строительство начнется в Петропавловском: здесь планируется построить три двухквартирных дома, а еще пять двухквартирных домов — в Мицулевке. Комфортное жилье в 2023 году получат и жители Троицкого: здесь планируют вручить 22 комплекта ключей от новых квартир.

Буквально на днях новоселье отметили 16 семей в селе Вал Ногликского района. Для переселенцев из аварийного жилья построено четыре дома на улице Школьной. Квартиры здесь также были сданы «под ключ».

Сейчас в Ногликах на улице Космонавтов возводится новая пятиэтажка на 46 квартир, а еще два дома на 65 и 90 квартир будут строиться нынешней весной. Будущее новоселье здесь предстоит отмечать также жильцам аварийного фонда.

Успехи Сахалинской области в решении проблемы аварийного жилья очевидны. Регион одним из первых в России досрочно завершил программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. И с 2021 года приступил к реализации новой программы.

За последние два года жилищные условия улучшили почти восемь тысяч сахалинцев и курильчан. В 2023 году планируется переселить 5 тысяч человек. Всего же до 2026 года планируется расселить 719,2 тыс. кв. метров аварийного жилья. Новые квартиры получат 32,4 тыс. сахалинцев.

Ежегодно в Сахалинской области вводят в эксплуатацию до 500 тыс. кв. метров жилья в год. При этом четверть жилплощади выкупается у застройщика в рамках реализации программы — под расселение жильцов из аварийных домов.

Впрочем, квартирный вопрос областное правительство решает не только за счет приобретения квартир в новых домах. Для сахалинцев приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, а также выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир. В 2022 году Сахалинская область получила из федерального бюджета на расселение непригодного жилищного фонда более 10 млрд рублей — больше, чем любой другой российский регион.

Владимир БОЛОТОВ.