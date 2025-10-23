О себе Николай Кравченко когда-то с юмором написал:

По рожденью – украинец,

По профессии – моряк,

По прописке – сахалинец,

Это вам не «с печки бряк»!

Таким четверостишием открывается его рыбацкая быль «Сахалинец». Впрочем, островные мотивы звучат и в других стихо­творениях Кравченко: «Дорогой мне Сахалин», «Корюшка», «Заграница не по мне», «Ты прекрасен, остров Сахалин!», «Наш город у моря»… Последнее стихотворение, написанное в 1993 году и посвящённое Корсакову, стало популярной песней, своего рода визитной карточкой портового города. Эта композиция в исполнении ВИА «Море» даже записана на пластинку, ставшую раритетной.

Николай Кравченко талантами не обделён, с детства дружит с поэзией и пишет стихи. С отличием окончил среднюю школу и с красным дипломом вуз. Молодым инженером прибыл на работу в Сахалинское морское пароходство, где трудился по профессии.

В социальных сетях (у Николая около 30 тысяч подписчиков) он признаётся: «Благодарен судьбе, что посчастливилось тринадцать лет жить и работать на Сахалине. Сахалин останется в моём сердце навсегда, там были прожиты прекрасные годы!

Довелось побывать во многих местах Дальнего Востока и Сибири. У нас замечательная страна и прекрасные в большинстве своём люди. Считаю, что нам необходимо всегда помнить об этом и беречь нашу Родину от любых посягательств извне. Это долг всех нас, ныне живущих! Всегда с большим уважением отношусь к ратному труду защитников Отечества. Они во все времена олицетворяли величие и свободу России».

Сейчас Николай Кравченко живёт в Москве, сотрудничает с композитором и исполнителем Игорем Черненковым, общественными и ветеранскими организациями столицы, пишет стихи. Их у него около трёх сотен. Это гражданская, философская, пейзажная, любовная лирика, она находит искренний отклик у россиян.

В творчестве Николай Кравченко экспериментирует и с искусственным интеллектом. Новая песня «Дорогой мне Сахалин» создана в таком содружестве. Сегодня она пополнила нашу коллекцию.

Людмила Степанец.